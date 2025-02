2ème édition de Comediablanca Festival: lancement des Blindpass

Après le succès retentissant de sa première édition, Tendansia est fière d’annoncer le grand retour du Comediablanca Festival, qui s’impose désormais comme l’événement humoristique incontournable de Casablanca. Cette année, le festival investit un lieu emblématique, le Complexe Mohammed V, qui sera entièrement réinventé pour offrir une expérience encore plus spectaculaire et surtout drôle.

Un festival à la dimension internationale

Pour cette 2ème édition, Comediablanca Festival repousse les frontières du stand-up et célèbre l’humour dans toute sa diversité, avec une programmation qui propose une scène internationale, réunissant les meilleurs talents de l’humour issus du Maroc, du monde arabe, d’Afrique francophone et d’Europe et de nouvelles étoiles montantes.

✅ Une soirée francophone, réunissant les meilleurs humoristes internationaux

✅ Une soirée arabophone, mettant en lumière la diversité du stand-up en langue arabe

✅Un espace dédié aux jeunes talents, une opportunité unique de révéler la future génération de l’humour

Et pour donner une identité artistique forte à cette nouvelle édition, le festival s’offre une direction artistique signée Amir Rouani, inspirée de l’univers Bauhaus, promettant ainsi un univers moderne et immersif.

Le Village Comédiablanca : une immersion totale dans l’univers du stand-up

Bien plus qu’un simple festival, Comediablanca est une expérience à vivre. En journée, le Village Comédiablanca accueillera animations, performances live, espaces de détente et un marché de créateurs, créant ainsi un véritable lieu d’échange et de célébration de l’humour.

Un duo visionnaire à l’origine du festival

Derrière cet événement, Myriam Bouayad et Saad Lahjouji, deux passionnés qui ont fait de Casablanca la capitale de l’humour. Leur ambition ? Créer un rendez-vous incontournable où rires, émotions et rencontres tissent des souvenirs mémorables.

« Comediablanca Festival est bien plus qu’un événement, c’est une célébration de l’humour, une scène ouverte aux talents confirmés et émergents, et un lieu de rencontre pour tous ceux qui souhaitent rire et partager des moments intenses. » – souligne Saad Lahjouji.

Les Blindpass en vente dès le 5 Février

Pour les plus impatients, les Blindpass permettent d’accéder à cette édition avant même l’annonce de la programmation, à un tarif préférentiel :

Soirée Arabophone

🔹 Catégorie B : 200 DH

🔹 Catégorie A : 300 DH

🔹 VIP : 600 DH

Soirée Francophone

🔹 Catégorie B : 400 DH

🔹 Catégorie A : 500 DH

🔹 VIP : 800 DH

Comediablanca Festival – 30 & 31 mai 2025

Complexe Mohammed V – Casablanca

Vente des Blindpass dès le 5 Février sur Guichet.ma