Voile : première édition du Med Max Occitanie-Saïdia Resorts

Entre le 3 et le 7 octobre, les habitants de l’Oriental vibrent aux couleurs marines, à l’occasion du mémorable « Med Max Occitanie-Saïdia Resorts » Entre les côtes de Saïdia au nord-est du Royaume, et celles occitanes du sudest de la France, le cordon méditerranéen respire entre le 29 septembre et le 7 octobre 2024 un air d’aventure marine, à l’occasion d’une course à voile réunissant des navigateurs éminents du monde entier.

« Med Max Occitanie – Saïdia Resorts » de son titre, l’événement intercontinental est à sa première édition cette année, enracinant l’Oriental dans la carte des accros à l’adrénaline de la voile, et offrant aux habitants de la Région une expérience unique, alliant folklore, concerts et mer.

Le dimanche 29 septembre à 13h (heure française), 25 bateaux voiliers ont désamarré de l’emblématique port de plaisance français de Camargue, le plus large en Europe et deuxième en son genre au monde.

Dans cette course, le vent capricieux de la Méditerranée oriente les voiliers des participants dans une épopée insulaire d’au minimum cinq jours, entre la Corse, la Stromboli, la Sardaigne et les Baléares, pour un accostage final au port de la marina de Saïdia Resorts.

Les compétiteurs naviguent à bord de deux catégories de bateaux : le Class40, voilier

monocoque d’environ 12,18 m de longueur, et l’Ocean Fifty, multicoque d’une longueur

de 15,24 m, dans une épreuve qui garantit à ces skippers une expérience stimulante.

L’arrivée au port de plaisance de Saïdia est prévue à partir du vendredi 4 octobre 2024,

parfait timing pour dorer le weekend dans la région d’une atmosphère célébratoire et

d’un climat festif.

Pour marquer cet événement majeur, la station balnéaire met en place entre le jeudi

3 et le lundi 7 octobre un village dédié à l’occasion, garantissant une ambiance joyeuse

faite de drapeaux marins et d’animations folkloriques, comblée par des concerts à ciel

ouvert où la musique envoûtante se conjugue au sublime parfum de la mer.

À l’entrée gratuite, le village met à disposition des visiteurs des espaces de jeux et d’autres dédiés à l’exposition artisanale et des produits des territoires, comme il verra l’animation de conférences instructives à contenter les avides du savoir maritime et environnemental.

Le village d’accueil, spécialement implanté pour cette occasion, promet ainsi aux participants et aux visiteurs une expérience inédite, le tout en garantissant un suivi palpitant de cette course nautique exceptionnelle.

Outre son ambiance festive et son caractère compétitif, cette course maritime recèle un message fort de tolérance et de bon voisinage, liant la France et le Maroc dans un esprit d’amitié.

L’événement est le fruit d’une coopération fructueuse qui rassemble des acteurs publics et privés, situés de part et d’autre de la Méditerranée.

Dans cet esprit, la région de l’Oriental et son homologue d’Occitanie ont trouvé un terrain

commun d’échange et de prospectivité, renforcé par une réunion tenue le vendredi 27

septembre 2024, repère pour de futurs partenariats multidimensionnels.