BLS met en lumière son expansion logistique au Logismed 2025 (VIDEO)

Les travaux de la 12ᵉ édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) ont officiellement démarré mardi à Casablanca, sous le thème : « La Supply Chain au Maroc : une industrie au service de la compétitivité, de la souveraineté et de la sophistication de l’économie ».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur.

Présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, la cérémonie d’ouverture a donné le ton à une édition marquée par des ambitions fortes et une volonté affirmée de transformation. Le président de Logismed, Ali Berrada, a rappelé que le salon constitue une véritable plateforme d’échange, de débat et de prospective, où émergent les grandes tendances de demain dans l’univers logistique.

Dans un contexte mondial en mutation rapide, où la résilience et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement sont devenues stratégiques, la logistique marocaine est appelée à relever des défis complexes mais porteurs d’opportunités. Cette 12ᵉ édition vise ainsi à accompagner cette dynamique en catalysant les synergies, l’engagement et la coopération durable entre tous les acteurs du secteur.

Parmi les participants de premier plan, Building and Logistics Services (BLS), leader national dans le domaine, a marqué sa présence en tant que Sponsor Gold. Son PDG, Moncef Belkhayat, a mis en avant l’importance de ce salon pour le développement de la logistique au Maroc :

« C’est la 12ᵉ édition de ce salon qui a pris une dimension importante. Nous avons eu l’honneur de recevoir le ministre du Transport et de la Logistique ainsi que le Directeur Général de l’AMDL au sein de notre stand. Nous avons présenté la maquette de l’entrepôt que nous sommes en train de construire à Lakhyayta. Il s’agit d’un entrepôt de 35.000 m², dont la livraison est prévue pour août 2025 », a-t-il souligné.

Une participation qui illustre l’engagement de BLS dans l’industrialisation logistique du Royaume et qui s’inscrit pleinement dans la volonté nationale de faire de la Supply Chain un pilier stratégique de souveraineté économique.