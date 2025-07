BLS réussit une levée de fonds de 500 MDH pour accélérer son expansion logistique

Buildings & Logistic Services (BLS), acteur clé de la logistique intégrée au Maroc, annonce le succès d’une émission obligataire garantie, réalisée par placement privé, pour un montant de 500 millions de dirhams.

Cette opération, souscrite par plusieurs investisseurs qualifiés de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans sa stratégie de développement.

Cette levée de fonds a été structurée, coordonnée et placée avec le soutien des banques conseil Valoris Corporate Finance, CFG Finance, Capital Trust Finance, et des organismes placeurs Valoris Securities, , CFG Bank et Capital Trust Securities.

L’émission obligataire est structurée en quatre tranches afin de répondre à des profils

d’investisseurs variés :

• Tranche A : Obligations à taux révisable annuellement, amorties linéairement sur 7 ans

• Tranche B : Obligations à taux révisable annuellement, remboursables in fine à 7 ans

• Tranche C : Obligations à taux fixe, amorties linéairement sur 7 ans

• Tranche D : Obligations à taux fixe, remboursables in fine à 7 ans

Les fonds mobilisés permettront à BLS de développer de nouvelles plateformes logistiques de dernière génération dans des zones stratégiques du Royaume et de soutenir activement sa

stratégie de croissance externe.

Cette opération s’inscrit dans la volonté de BLS de consolider sa position d’acteur majeur national de la logistique end-to-end, en renforçant ses capacités financières pour accompagner son développement à long terme.

« Cette levée de fonds s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de notre plan d’investissement de plus de 2 milliards de dirhams lancé en début d’année. Elle nous donne les moyens de structurer un réseau logistique de nouvelle génération au Maroc, tout en poursuivant nos ambitions de croissance externe. » a déclaré Moncef Belkhayat, Président de BLS.

À cette occasion, BLS SA tient à exprimer sa profonde gratitude à l’ensemble des investisseurs pour leur confiance et la solidité de leur engagement, qui constituent un levier essentiel pour la réalisation de ses ambitions de développement à long terme.

À propos de BLS

Fondée en 2011, Buildings & Logistic Services (BLS) est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds d’investissement STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque Mondiale).

Acteur incontournable du secteur, BLS se positionne comme un « Full Logistic Service Provider », proposant des solutions sur mesure et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique.

Présente dans 12 villes marocaines, BLS gère 500 000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de 250 000 positions palettes, avec des implantations stratégiques à Casablanca, Mohammedia, Salé, Agadir, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, Tétouan, Oujda, Nador Buildings & Logistic Services intervient dans cinq métiers clés :

• Entreposage & logistique contractuelle (3PL)

• Transport & distribution

• Fret & transit

• Copacking & valorisation de produits

• Asset management logistique

Animée par une démarche responsable et durable, BLS allie performance logistique, respect de l’environnement et valorisation de ses collaborateurs, tout en faisant de l’innovation et de l’excellence opérationnelle les piliers de son développement.