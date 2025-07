CNG, filiale du groupe Horizon Press, s’associe à Ouadih Dada

Communication & Network Group (CNG), filiale du groupe Horizon Press, annonce la signature d’un partenariat stratégique de premier plan avec Ouadih Dada, l’une des figures les plus emblématiques du journalisme marocain.

Cette alliance marque un tournant décisif pour les deux parties, avec pour ambition de dynamiser l’innovation et d’accélérer l’expansion du groupe dans l’écosystème médiatique digital au Maroc et en Afrique. Ce projet bénéficie du soutien structurel de H&S Invest Holding, présidé par Moncef Belkhayat.

Un partenariat audacieux et structurant

Dans le cadre de cette opération, Ouadih Dada fait son entrée au capital de CNG et intègre son média audiovisuel Dada TV au sein du groupe, renforçant ainsi sa dimension digitale.

En reconnaissance de son expertise et de sa vision stratégique, Ouadih Dada est nommé Président Directeur Général de CNG. Il pilotera une feuille de route ambitieuse, fondée sur l’innovation, la différenciation et l’ancrage dans les nouvelles technologies.

L’objectif de cette collaboration est de générer des synergies permettant de :

Produire des contenus à forte valeur ajoutée,

Accroître l’audience,

Renforcer le positionnement de CNG en tant que référence de la communication digitale audiovisuelle, notamment dans le secteur entrepreneurial.

Grâce à Infomédiaire.net et DadaTV.ma, l’information diffusée sera à la fois exclusive, instructive et fiable. L’approche éditoriale misera sur des formats originaux, certains partiellement générés par l’intelligence artificielle, pour répondre aux nouvelles attentes du public.

Une nouvelle offre au service des entreprises

Ce partenariat permettra également à CNG de proposer aux entreprises une offre globale de communication sur mesure, incluant des services événementiels, de production de contenus, de conseil stratégique et d’édition.

Sous l’impulsion de Ouadih Dada, le groupe développera une activité éditoriale ambitieuse, avec la publication de supports et d’ouvrages valorisant les réussites et les mutations du tissu économique national.

Déclarations

Adil Besri, représentant de CNG, déclare :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Ouadih Dada au sein du groupe. Son regard, son professionnalisme et sa compréhension des enjeux digitaux seront des leviers puissants pour accélérer notre croissance et enrichir notre offre de contenus. »

Ouadih Dada, Président Directeur Général de CNG, ajoute :

« Rejoindre CNG et développer Infomédiaire.net et DadaTV.ma sous l’égide de H&S Invest Holding représente une opportunité passionnante. Je suis impatient de contribuer à la création de formats innovants, de qualité, et de mettre à la disposition des entreprises une gamme complète de services à forte valeur ajoutée. »