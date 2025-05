Le coût des subventions aux produits de base entre 2022 et 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, que les subventions aux produits de base ont dépassé 100 milliards de dirhams (MMDH) durant la période allant de 2022 à 2025.

En réponse à une question orale sur la protection du consommateur et le contrôle des prix dans le contexte de fluctuations économiques, posée par le groupe Haraki, Fettah a souligné que le gouvernement a mis en œuvre une série de mesures pour protéger le consommateur et faire face aux répercussions des crises.

À cet égard, elle a précisé que les opérations de contrôle sur le terrain ont couvert environ 350.000 points de vente au cours des dernières années, aboutissant à la constatation de plus de 15.000 infractions.

Ces opérations s’inscrivent, selon la ministre, dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à réguler les marchés, à assurer le respect des prix et à protéger les consommateurs.

Parmi les autres mesures mises en place, Fettah a cité l’opérationnalisation de programmes spécifiques pour faire face aux effets de la sécheresse, ainsi que le maintien de la stabilité des prix de l’électricité et de l’eau.

Elle a affirmé qu’en comparaison avec le contexte mondial, le gouvernement n’a pas procédé à des hausses de prix, mais a plutôt réduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux produits de base.

En outre, Fettah a rappelé que l’Exécutif a soutenu les chaînes d’approvisionnement à travers l’octroi d’aides ciblées, tout en appuyant le pouvoir d’achat des citoyens.

Elle a, dans ce sens, mis en avant l’importance du dialogue social qui a mobilisé des ressources budgétaires importantes et a abouti à des mesures concrètes, notamment la revalorisation du salaire minimum.

D’après la ministre, le gouvernement ne se contente pas de communiquer des chiffres, mais continue à œuvrer pour la baisse des prix afin d’alléger la charge pesant sur les citoyens, assumant pleinement sa responsabilité dans le suivi et l’accompagnement, dans le but de maintenir la dynamique des réformes et des investissements en cours.

Fettah a estimé que la pérennité des interventions économiques et sociales exige une interaction constante avec les différentes conjonctures, réaffirmant l’engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts pour atteindre l’équilibre et préserver le pouvoir d’achat des ménages marocains.

S.L.