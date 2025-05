Taghazout Bay: Gaspare de Caro illumine le Festival Xperienza (VIDEO)

Au cœur de l’identité d’Xperienza, les quatre éléments fondamentaux : la Terre, l’Air, le Feu et l’Eau. Ces forces naturelles ne sont pas un simple thème , mais l’ADN même du festival, structurant l’ensemble de l’expérience immersive proposée avec des animaux totems. Xperienza a vu grand, du 30 avril au 4 mai, au sein de la station de Taghazout Bay, plus précisément à l’hôtel Radisson Blu.

Loin des sentiers battus des festivals traditionnels, une nouvelle expérience, «le Festival Xperienza» a vu le jour à la station de Taghazout Bay, au village de surf de l’hôtel Radisson Blu. Pour les organisateurs, ce n’était pas juste un événement musical, mais une expérience immersive, qui s’est déroulée du 30 avril au 4 mai 2025.

L’expérience festivalière a été définie à travers un concept avant-gardiste centré sur l’immersion et les forces vives de la nature. L’idée est née d’un constat partagé sur la manière dont les festivals sont parfois vécus en redéfinissant l’interaction du public pour le plonger au cœur d’un monde créé sur mesure.

Au cœur de l’identité d’Xperienza se trouvent les quatre éléments fondamentaux : la Terre, l’Air, le Feu et l’Eau. Ces forces naturelles ne sont pas un simple thème décoratif, mais l’ADN même du festival, structurant l’ensemble de l’expérience immersive proposée. Pour aller plus loin dans cette connexion, Xperienza fusionne ces éléments avec des animaux totems emblématiques : l’Aigle (Air), le Serpent (Terre), le Lion (Feu) et la Raie Manta (Eau).

Chaque élément associé à des traits de caractère

Ces guides spirituels insuffleront leur énergie et leur symbolique, liant potentiellement chaque élément à des traits de caractère, invitant les festivaliers à explorer cette dimension dans un aspect festif. Cet univers propose une «aventure humaine» où l’on vient pour s’immerger, profiter, s’amuser, partager et vivre pleinement l’expérience. Il va sans dire que l’immersion pratique débute dès l’arrivée.

Le Radisson Blu a été entièrement métamorphosé pour l’occasion et sa décoration revisitée pour baigner les festivaliers dans l’univers des quatre éléments. Des œuvres lumineuses spectaculaires, créées par Gaspare Di Caro, ont habillé le site, illuminant bâtiments, arbres et espaces, renforçant l’atmosphère onirique dès la nuit tombée.

Outre cette incarnation des détails pour offrir une immersion multi-sensorielle, l’immersion à Xperienza se vit à travers une multitude d’activités pensées pour résonner avec les forces naturelles. Plusieurs espaces ont été conçus, chacun dédié à un élément, offrant des expériences variées.

Au-delà de la transformation du lieu, le designer et créateur marocain de mode marocain, Karim Tassi, a imaginé des costumes pour le festival, intégrant les symboles des éléments et des animaux totems.

La création au service des éléments et des animaux totems

«En tant que designer, le premier challenge que j’ai affronté et relevé avec beaucoup de plaisir est la conception des tenues pour les animatrices du Festival Xperienza, avec à la base quatre éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. De ce fait, ça a été un exercice très intéressant de pouvoir exprimer ces éléments à travers des vêtements. Après cette première étape, la deuxième était de créer des chemises pour les festivaliers», explique Karim Tassi.

Avant d’ajouter que ces chemises portent les fameux animaux qui représentent ce festival, allusion faite aux totems animaliers : le lion, le hibou, la girafe et la sirène. J’ai voulu y ajouter une touche de patchwork avec des peaux de bêtes de léopard et de serpent tout en mélangeant les tissus pour pouvoir obtenir une chemise «sympathique».

Dans le détail, les chemises disposent de quatre tailles, suivant le goût de chacun, pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Cette invitation à «se costumer» a culminé lors des grandes soirées déguisées, notamment les vendredis et samedis soir autour de la piscine, où les DJs internationaux ont mis l’ambiance sur les thèmes des éléments.

La musique, essentielle, a accompagné ce voyage sensoriel avec des sonorités variées allant des mélodies latinos et orientales aux rythmes africains et modernes. L’ouverture sur la scène de la plage, au coucher du soleil a été ponctuée par une cérémonie lumineuse, qui a donné le ton à cette célébration.

Yassine Saber