Activités inédites, décor mystique et line-up de rêve: bienvenue à Xperienza Festival !

Imaginez un lieu où la musique ne se contente pas de faire danser, mais fait vibrer chaque fibre de votre être. Où les éléments de la nature deviennent les guides d’un parcours initiatique. Où le feu, l’eau, la terre et l’air se mêlent à la créativité humaine pour offrir une immersion totale. Ce rêve devient réalité avec Xperienza Festival, un événement unique en son genre, qui pose ses valises au Radisson Blu de Taghazout Bay, du 30 avril au 4 mai 2025.

Bien plus qu’un festival : une transformation

Xperienza, ce n’est pas juste un festival de musique. C’est un monde parallèle, un moment suspendu où la nature, l’art et les sens s’harmonisent. Durant quatre jours et quatre nuits, les festivaliers vivront une expérience holistique mêlant sport, bien-être, culture et fête. Au programme : yoga face à la mer, sessions de surf sur les vagues d’Agadir, ateliers de mixologie et de cuisine, visites du musée de l’argan… Le tout ponctué de happenings artistiques inattendus, d’installations lumineuses spectaculaires, et d’un line-up musical d’exception, rare sur la scène marocaine, réunissant des têtes d’affiche internationales et des talents pour tous les goûts et toutes les générations.

Un décor magique pour une immersion totale

Chaque recoin du Radisson Blu sera transformé pour refléter l’un des quatre éléments fondateurs – eau, terre, air, feu – dans une scénographie immersive conçue comme un chemin initiatique. Cette mise en scène extraordinaire sera sublimée par les œuvres lumineuses de Gaspare Di Caro, l’un des luminographes les plus réputés au monde.

Un carnaval des éléments pour clôturer en beauté

Les deux dernières nuits du festival se transformeront en véritable carnaval. Les festivaliers seront invités à se déguiser et se maquiller selon leur élément ou animal totem, révélé grâce à un test de personnalité disponible sur le site officiel xperienzafest.com. Une occasion unique de se reconnecter à son instinct, à la nature… et à la fête !

Une première au Maroc

Jamais un tel événement n’a été organisé au Maroc. Xperienza redéfinit les codes du festival en proposant une expérience immersive et transformatrice, entre nature, musique, art et introspection.

Nous ne voulons pas ajouter un autre festival à la liste déjà longue qui existe. Nous voulons créer une marque, une destination, une référence. Nous voulons offrir une scène à ceux qui ne sont pas attendus et inviter ceux qui pensent tout connaître à être surpris.

C’est ainsi que nous avons embarqué dans l’aventure avec :

– Origins Fest, l’un des leaders du festival sur la scène marocaine

– Eventbrite, le géant mondial du ticketing

– Voyage Privé, qui pour la première fois de son histoire, propose un séjour avec hébergement et places pour un festival

– Le groupe Horizons Press, qui sera l’un de nos partenaires médias

– Karim Tassi, qui dévoilera lors d’un défilé les costumes spécialement dessinés pour XPERIENZA, symbolisant les quatre éléments (eau, air, feu et terre)

– Gaspard Di Caro, l’un des plus célèbres luminographes au monde, qui offrira ses créations lumineuses aux décors d’XPERIENZA et habillera le Radisson Blu des couleurs du festival