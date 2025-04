Xperienza: le festival avant-gardiste de Taghazout Bay

Prenant ses quartiers au village de surf Radisson Blu à Taghazout Bay Resort, ce nouveau concept de festival de musique immersif est prévu du 30 avril au 4 mai 2025. Une célébration de cinq jours alliant musique, déguisements, décoration et shows ainsi que de nombreuses activités s’inspirant des quatre éléments de la nature et d’animaux totems.

La station de Taghazout Bay vient d’être gratifiée d’un concept de festival avant-gardiste : XperienZa. Ce nouveau concept de festival de musique immersif, qui se déroulera du 30 avril au 4 mai 2025, prendra ses quartiers au village de surf Radisson Blu à Taghazout Bay Resort.

Ce rendez-vous a commencé avec une idée simple : créer un festival qui dépasse le cadre d’un divertissement ordinaire. Un évènement où chaque instant serait une expérience sensorielle, un voyage au cœur des éléments, une immersion entre nature, musique et activités immersives, d’où cette célébration de cinq jours alliant musique, déguisements, décoration et shows ainsi que de nombreuses activités proposées par ce festival qui conjugue un univers kaléidoscopique et des décors avec mise en scène.

De ce fait, XperienZa a élu domicile dans un emplacement idéal à proximité du célèbre village de surfeurs de Taghazout alors que le Radisson Blu sera décoré pour l’occasion. Chaque festivalier aura l’opportunité de choisir un animal totem grâce à un test de personnalité disponible sur le site du festival pour son ou ses déguisements parmi les quatre éléments que sont le Feu, la Terre, l’Eau et l’Air.

Fusion avec des forces animales

Xperienza a fusionné ces quatre éléments avec les forces animales qui les incarnent. Les animaux totems, guides du festival, insuffleront leur énergie et leur symbolique à l’expérience. L’aigle, messager de l’air, invitera à l’élévation et à la liberté ; le serpent, lié à la terre, rappellera la puissance du renouveau et de la transformation alors que le Lion personnifiera la force et la passion. Quant à la Raie Manta, mystère des profondeurs, elle évoquera la grâce et la fluidité.

Cette connexion à travers l’animal totem sera liée à des traits de caractère spécifiques, reflétant la richesse et la diversité des tempéraments humains. Au menu du programme de cette édition, le festival Xperienza sera rythmé par plusieurs activités avec, notamment, la soirée d’ouverture sur la plage au coucher du soleil. Celle-ci sera l’occasion d’une cérémonie lumineuse marquant le lancement de la programmation, ponctuée par les vibrations musicales aux mélodies variées et aux sonorités latinos, orientales, africaines et modernes.

Œuvres lumineuses et costumes incarnant les quatre éléments de la nature

Si Gaspare Di Caro, connu pour ses œuvres lumineuses à travers ses créations imaginées pour Xperienza tout en apportant sa touche artistique par l’illumination des bâtiments, bungalows, arbres et sols du Radisson Blu, Karim Tassi, créateur marocain de renom signera aussi pour XperienZa les costumes exclusifs incarnant les quatre éléments.

Du jeudi au samedi, les journées se déploieront en une myriade d’activités rythmées en permanence par la musique : surf, yoga, explorations culturelles ou culinaires ou encore les escapades aventureuses. Par ailleurs, l’apogée festive culmine les vendredi et samedi soirs avec des soirées déguisées spectaculaires autour de la piscine où les DJs internationaux s’érigeront en maîtres de cérémonie, faisant vibrer l’air sur les thèmes de la Terre, le Feu, l’Air et l’Eau.

Par ailleurs, le festival déploiera toute une palette d’activités immersives pour imprégner les participants des merveilles de Taghazout, avec sa nature envoûtante, son climat et ses spécificités locales. Le surf sera l’une des activités phares, avec par ailleurs une kyrielle d’animations (cheval ou trottinette électrique sur la plage, moments de détente avec visites des souks ou du musée de l’argan, séances de bien-être avec du yoga ou du pilâtes, des ateliers de cuisine pour apprendre la gastronomie locale, et des cours de mixologie pour élaborer des cocktails…

Yassine Saber