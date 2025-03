Xperienza&Originfest by Radissonblu : un festival pas comme les autres

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les festivals !

Cette aventure a commencé avec une idée simple, presque instinctive : créer un festival qui dépasse le cadre d’un divertissement ordinaire. Un festival où chaque instant serait une expérience sensorielle, un voyage au cœur des éléments, une immersion totale entre nature, musique et activités immersives. Un festival conçu non pour être un énième rassemblement comme il y en a mille, mais une faille dans le temps, une porte vers un ailleurs transformateur, hors du commun !

XPERIENZA, c’est d’abord la rencontre entre l’air, le feu, la terre et l’eau.** Quatre forces ancestrales qui façonnent notre monde et qui, ici, deviennent le fil conducteur d’une expérience unique.

Chaque élément a son énergie, son rythme, son ambiance. Chaque espace du festival (décliné en univers distincts : eau, terre, air, feu) sera pensé pour que notre communauté s’y sente bien, s’y perde, s’y retrouve, s’y révèle.

Mais plus encore, XPERIENZA fusionnera ces quatre éléments avec les forces animales qui les incarnent. Les animaux totems, guides du festival, insuffleront leur énergie et leur symbolique à l’expérience.

– L’aigle, messager de l’air, invitera à l’élévation et à la liberté.

– Le serpent, lié à la terre, rappellera la puissance du renouveau et de la transformation.

– Le lion, si flamboyant, personnifiera la force et la passion.

– La raie manta, mystère des profondeurs, évoquera grâce et fluidité.

Ces présences tutélaires (prétexte idéal pour s’approprier leurs attributs) stimuleront les membres de notre communauté à se reconnecter à leur instinct et à vibrer avec les forces de la nature.

Une vision, un lieu, une transformation

Un festival d’exception méritait un lieu à sa hauteur. Le Radisson Blu de Taghazout Bay est apparu alors comme une évidence, le refuge parfait, le terrain de jeu idéal. Un cocon délicieux devant lequel se brisent les vagues de l’océan Atlantique (eau), où le vent danse au sommet des falaises (air), où les rayons du soleil embrasent l’horizon (feu), où la terre offre une force tellurique que chacun ressent après un séjour ici.

Le lieu idéal trouvé, nous avons voulu créer un festival où l’on vibre différemment. Où la musique ne se contente pas de « faire danser », mais transporte. Où les artistes, soigneusement sélectionnés, apportent une signature sonore qui résonne avec les éléments. Où les expériences ne se vivent pas uniquement devant une scène, mais partout :

– Yoga face à la mer

– Surf au gré de vos envies

– Balades à cheval sur la plage

– Ateliers de mixologie entourés d’arbres…

XPERIENZA, c’est aussi une transformation. Des happenings inattendus, des performances artistiques qui surgissent au détour d’un chemin, des installations monumentales et lumineuses qui métamorphosent l’espace… Une célébration du corps et de l’esprit qui marquera ses participants pour longtemps.

Une communauté, un mouvement

Nous ne cherchons pas à toucher de simples festivaliers, nous voulons créer une tribu. Une communauté de passionnés, d’amoureux de la nature, de curieux en quête d’expériences inédites. XPERIENZA a été pensé pour ceux qui veulent ressentir, explorer, expérimenter.

Le public d’XPERIENZA sera une alchimie subtile entre voyageurs internationaux et passionnés marocains. Tous seront transportés par la magie des instants vécus durant le festival.

Un positionnement unique, un parti pris jamais tenté

Nous ne voulons pas ajouter un autre festival à la liste déjà longue qui existe. Nous voulons créer une marque, une destination, une référence. Nous voulons offrir une scène à ceux qui ne sont pas attendus et inviter ceux qui pensent tout connaître à être surpris.

C’est ainsi que nous avons embarqué dans l’aventure avec :

– Origins Fest, l’un des leaders du festival sur la scène marocaine

– Eventbrite, le géant mondial du ticketing

– Voyage Privé, qui pour la première fois de son histoire, propose un séjour avec hébergement et places pour un festival

– Le groupe Horizons Press, qui sera l’un de nos partenaires médias

– Karim Tassi, qui dévoilera lors d’un défilé les costumes spécialement dessinés pour XPERIENZA, symbolisant les quatre éléments (eau, air, feu et terre)

– Gaspard Di Caro, l’un des plus célèbres luminographes au monde, qui offrira ses créations lumineuses aux décors d’XPERIENZA et habillera le Radisson Blu des couleurs du festival

Avec XPERIENZA, préparez-vous à vivre une expérience hors du commun. Une célébration unique où nature, musique et immersion sensorielle ne font qu’un.