Rabat: Plus de 400.000 visiteurs au SIEL 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La 30ème édition du Salon international de l’édition et du Livre (SIEL), qui a pris fin dimanche, a attiré plus de 403.000 visiteurs, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Ce nombre de visiteurs représente une augmentation de 26 % par rapport à l’édition précédente, a précisé la même source, ajoutant que cet évènement a réuni 756 exposants, issus de 51 pays et présentant près de 100.000 titres.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui a mis à l’honneur l’émirat de Sharjah (Émirats arabes unis), a été organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat notamment avec la région de Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la même région.

Vitrine de la dynamique que connait la scène culturelle marocaine, le SIEL 2025 a renforcé le rayonnement de la ville de Rabat en tant que destination culturelle, tant au niveau national qu’international.