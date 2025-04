Casablanca : des restes humains retrouvés au quartier Maârif

Des ossements dont l’origine reste inconnue, ont été découverts ce vendredi soir dans le quartier de Maârif, précisément à « Cité Plateau » à Casablanca, provoquant un important déploiement des forces de l’ordre.

Selon les informations recueillies par le Site Info, ces restes humains ont été retrouvés dans une benne à ordures. Ils ont immédiatement été envoyés au laboratoire de la police scientifique relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire, afin d’en déterminer la provenance.

Par ailleurs, les autorités de Ben Ahmed ont fait appel, jeudi après-midi, à une brigade cynotechnique pour rechercher d’éventuelles autres parties du corps.

D’après les constats du Site Info, des chiens spécialement entraînés ont été mobilisés pour fouiller la zone, notamment après la découverte de restes humains dans les toilettes de la grande mosquée de Ben Ahmed. À l’heure actuelle, la tête de la victime n’a toujours pas été retrouvée.

La brigade locale de la police judiciaire de Ben Ahmed, assistée de la brigade régionale de Settat, avait ouvert, dimanche dernier, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances entourant la découverte de restes humains dans les sanitaires de la grande mosquée.

La police scientifique avait procédé à l’examen des lieux après avoir trouvé des fragments d’os et des membres humains emballés dans des sacs plastiques, ainsi qu’une série d’armes blanches saisies sur place.

Les enquêteurs soupçonnent à ce stade une personne présentant des signes de comportement violent et irrationnel. Celle-ci avait été interpellée sur les lieux du crime peu avant la découverte des restes humains, vêtue de sous-vêtements tachés de sang.

La perquisition du domicile du suspect a également permis la saisie d’objets personnels et de biens de provenance douteuse, faisant actuellement l’objet d’une enquête pour en déterminer la légalité et leur éventuel lien avec la victime.

Les parties humaines retrouvées sont en cours d’expertise génétique afin d’identifier la victime. Des échantillons d’ADN prélevés sur les lieux du crime et sur les vêtements du suspect sont également en cours d’analyse pour établir son implication dans ce crime et révéler l’ensemble des circonstances et mobiles entourant ces actes criminels.