Le gouvernement adopte un décret pour renforcer la protection du personnel du ministère de la Santé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret 2.25.339 modifiant et complétant le décret 2.99.649 du 25 Joumada II 1420 (6 octobre 1999) relatif à la protection et à l’indemnisation de certaines catégories de fonctionnaires du ministère de la Santé contre les risques professionnels.

Présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales visant la refonte du système de santé national et l’amélioration de son attractivité, notamment en matière de valorisation des ressources humaines du secteur, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le texte s’inscrit également dans le cadre du Programme gouvernemental 2021-2026 qui met l’accent sur la stimulation et la valorisation du capital humain national et en application de l’accord signé le 23 juillet 2024 entre le ministère de tutelle et les syndicats représentatifs du secteur, a-t-il ajouté.

L’objectif est d’améliorer l’indemnisation liée aux risques professionnels en faveur du personnel infirmier, administratif et technique, avec la mise en place, pour la première fois, d’une indemnité pour les risques professionnels en faveur des enseignants-chercheurs relevant du ministère, exerçant leurs fonctions dans les instituts supérieurs des métiers infirmiers et des techniques de santé, ainsi qu’à l’École nationale de santé publique, a expliqué M. Baitas.

Il s’agit aussi, a-t-il noté, d’inciter les ressources humaines à accomplir leurs missions dans des conditions professionnels adéquates, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des services et à la gestion efficace des établissements de santé, a-t-il dit.