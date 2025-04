Aéroports 2030 : nouvelle zone de départ dans les aéroports Marrakech Menara et Agadir Al Massira

L’Office National des Aéroports poursuit la modernisation de ses infrastructures, dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », en repensant les accès aux aéroports Marrakech Menara et Agadir Al Massira. Deux infrastructures aéroportuaires majeures, au cœur de l’attractivité touristique du Royaume.

Chaque année, des millions de touristes accèdent au Maroc par voie aérienne, et une grande partie transite par les aéroports de Marrakech et d’Agadir. Véritables portes d’entrée sur les destinations les plus prisées du pays, ces infrastructures jouent un rôle central dans le rayonnement touristique national.

Aussi, l’ONDA poursuit le déploiement de sa stratégie Aéroports 2030 avec la transformation des zones et entrées extérieures des aéroports de Marrakech Menara et Agadir Al Massira.

Les nouveaux aménagements offrent désormais aux passagers un cadre d’accueil plus fluide, plus intuitif et plus agréable grâce à une refonte des zones de circulation et des déposes-minute, une signalétique modernisée pour orienter rapidement les voyageurs et des accès directs aux terminaux selon les compagnies.

Les espaces d’accueil ont ainsi été entièrement repensés pour fluidifier les arrivées et les départs, améliorer la qualité de service et répondre aux attentes des voyageurs comme de leurs accompagnants.

L’ensemble de ces mesures a été rendu possible grâce à la mobilisation concertée entre le ministère de l’Intérieur, la direction de l’immigration et de la surveillance des frontières, la DGSN, la Gendarmerie Royale, la Douane, la Wilaya de Marrakech, la Wilaya d’Agadir et enfin de l’ONDA.

En facilitant les premiers et les derniers instants de l’expérience aéroportuaire, ces aménagements marquent une nouvelle étape dans l’engagement de l’ONDA pour des aéroports plus «smart», plus connectés et centrés sur les attentes des voyageurs.

Ces transformations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Aéroports 2030, qui vise à hisser les aéroports marocains aux meilleurs standards internationaux.