Agadir : les habitants du quartier Assalam dénoncent l’occupation de l’espace public (VIDÉO)

Plusieurs habitants du quartier Assalam, à Agadir, ont exprimé leur mécontentement face à l’aggravation du phénomène d’occupation de l’espace public et à la prolifération anarchique des stands de restauration rapide.

Des riverains, interrogés par Le Site Info, ont expliqué que cette situation nuit à l’esthétique du quartier et perturbe la circulation à Assalam, tout en entraînant des problèmes environnementaux et sanitaires liés à l’accumulation des déchets.

Ils dénoncent également le vacarme permanent causé par les klaxons et les allées et venues des marchands ambulants, ce qui les prive de tranquillité et accentue leurs difficultés quotidiennes. L’installation désordonnée des vendeurs entrave la circulation des piétons et occupe les trottoirs.

Face à ces désagréments, les habitants appellent les autorités locales à intervenir d’urgence pour rétablir l’ordre et appliquer les lois relatives au respect de l’espace public. Ils demandent aussi l’organisation des activités des marchands ambulants dans des zones dédiées, leur garantissant un revenu décent.