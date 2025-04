Le ministère de la Santé et la CDG s’allient pour moderniser le secteur de la santé

Dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales appelant à une réforme profonde et intégrée du système national de santé, et en accompagnement de la dynamique de transformation numérique et de modernisation des infrastructures sanitaires, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, représenté par Monsieur Amine Tehraoui, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, et la Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par son Directeur Général, Monsieur Khalid Safir, ont procédé, ce mardi 15 avril 2025, à la signature d’une convention de partenariat stratégique.

Cette cérémonie s’est tenue en marge de la troisième édition du salon GITEX Africa, organisée à Marrakech du 14 au 16 avril 2025, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.

Ce partenariat a pour objectif de renforcer la collaboration institutionnelle dans les domaines de la santé et de la protection sociale, à travers le soutien à des projets structurants, l’accélération du chantier de transformation numérique et le renforcement de la gouvernance des services de santé.

Il prévoit notamment la création, au sein du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, d’un laboratoire numérique « Digital Lab » avec l’appui de la Caisse de Dépôt et de Gestion. Ce laboratoire constituera une plateforme stratégique dédiée à l’innovation technologique dans le domaine de la santé, à la conception de solutions numériques avancées et à l’optimisation de la performance du système national de santé.

Il contribuera également à la structuration d’un écosystème national d’innovation en e-santé, en vue de renforcer la compétitivité et la résilience du secteur face aux défis futurs.

À travers cet accord, les deux institutions réaffirment leur engagement à accompagner les politiques publiques à forte portée sociale et économique, en contribuant activement à la modernisation et à la transformation durable du système de santé national, conformément aux priorités stratégiques du Royaume et aux Orientations Éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie.