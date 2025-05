Cloud souverain: Maroc Data Center en première ligne contre les cybermenaces (VIDEO)

Présent en force au Gitex Africa 2025, Maroc Data Center a signé des partenariats stratégiques avec des acteurs clés du cloud, de la santé digitale, et de la cybersécurité. Une dynamique qui reflète l’ambition de l’acteur majeur du cloud souverain au Maroc: fournir des solutions de pointe répondant aux besoins stratégiques du pays.

À la grand-messe de la tech et des startups, Maroc Digital Center s’est particulièrement distingué. Au-delà des nombreuses visites enregistrées dans son stand, l’acteur majeur du cloud souverain dans le Royaume a renforcé sa présence sur le marché local en nouant des collaborations stratégiques avec des structures de renom. Dès l’ouverture du Gitex Africa 2025, le 14 avril, MDC annonce la couleur, en signant un partenariat avec Nucleon Security, spécialiste des technologies de protection des endpoints, pour lancer ensemble une offre de cybersécurité souveraine EDR/MDR. Cette collaboration vise à proposer une solution de détection et de réponse aux incidents de sécurité, hébergée localement sur les infrastructures de MDC, et opérée dans le strict respect des exigences de souveraineté, de confidentialité et de conformité.

Une réponse souveraine aux enjeux de cybersécurité nationaux

Dans un contexte de menaces cyber en constante évolution, cette offre commune permet aux institutions publiques, entreprises et entités critiques marocaines de bénéficier d’une technologie EDR nouvelle génération, intégrant intelligence artificielle comportementale et principes Zero Trust, d’un hébergement local sécurisé, opéré par Maroc Data Center sur une infrastructure cloud conforme aux exigences réglementaires nationales. Elles auront également à leur disposition un service managé MDR, pour une surveillance continue, une détection proactive et une réponse rapide aux incidents.

«Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission de bâtir une infrastructure numérique souveraine, résiliente et conforme aux standards internationaux. En unissant nos forces avec Nucleon Security, nous offrons une solution de cybersécurité de confiance, pensée pour répondre aux besoins spécifiques des organisations marocaines, tout en garantissant un hébergement local et sécurisé», a expliqué Abderrahmane Mounir, PDG Maroc Data Center.

Pour Anas Chanaa, co-fondateur de Nucleon Security, cette convention incarne l’engagement de son entreprise «à fournir des solutions de cybersécurité de pointe, alignées sur les besoins stratégiques du pays. L’alliance avec Maroc Data Center permet de rapprocher la sécurité des données des citoyens, entreprises et administrations marocaines».

Création d’un laboratoire d’interopérabilité en santé digitale

L’e-santé figure aussi parmi les priorités de MDC. D’où la conclusion d’un partenariat avec le Centre d’innovation en e-santé (CIES), présidé par l’ancien ministre de la Santé, Anas Doukkali, qui porte sur l’hébergement sécurisé de données sensibles et la création d’un laboratoire d’interopérabilité en santé digitale.

«Nous continuons à fournir nos plateformes cloud et nos infrastructures pour bâtir un écosystème national de validation des systèmes d’information hospitaliers», a affirmé Abderrahmane Mounir.

Quant à Anas Doukkali, il considère MDC comme «un partenaire technologique clé pour accompagner la transformation numérique du secteur de la santé ».

Lancement de Serveurs privés virtuels (SPV)

Au Gitex Africa, Maroc Datacenter et OVHcloud, le leader européen du cloud, ont également ont annoncé le lancement au Maroc des gammes de serveurs privés virtuels (VPS) qui seront disponibles dans le courant de l’été 2025.

Cette solution, particulièrement adaptée aux besoins des startups et des agences web pour l’hébergement de sites web et d’applications, complète les services de cloud public et de stockage «Local Zone» déjà proposés par les deux partenaires dans le Royaume depuis 2024.

D’après les deux partenaires, cette infrastructure répond aux exigences locales en matière d’hébergement de données stratégiques et garantit aux organisations marocaines un hébergement de leurs données sur le territoire. Elle est également ouverte aux clients de l’international souhaitant étendre leurs activités sur le marché marocain.

On-Prem Cloud Platform : une nouvelle solution hardware à déployer sur site

OVHcloud a aussi présenté sa dernière innovation On-Prem Cloud Platform (OPCP). Il s’agit d’une plateforme cloud intégrée matérielle et logicielle «prête à être déployée, hébergée et opérée de façon autonome par les clients directement chez eux. Une solution particulièrement adaptée aux besoins des organisations publiques souhaitant développer des projets de cloud souverain», détaille l’entreprise.

«Nous continuons de travailler main dans la main avec OVHcloud et constatons cette année sur le GITEX des retours très positifs sur notre partenariat. Fort de ce succès, nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles solutions OVHcloud pour répondre à de nouveaux usages avec un hébergement des données au Maroc», s’est réjoui Abderrahmane Mounir.

Il est à noter, également, que lors de ce grand rendez-vous technologique, le PDG de Maroc Data Center a participé panel : «L’opportunité du cloud en Afrique : Construire un avenir souverain», organisé le mercredi 16 avril. Un évènement au cours duquel il a détaillé les projets stratégiques développés par l’entreprise pour contribuer à la souveraineté numérique du Maroc.

Sami Nemli / Les Inspirations ÉCO