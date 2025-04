inDrive s’engage pour l’avenir de la mobilité et des ressources humaines au Maroc

inDrive, acteur mondial de référence dans le secteur de la mobilité et des services urbains, a marqué sa troisième participation consécutive à GITEX Africa, confirmant ainsi son attachement profond à la région et consolidant sa position de leader du transport à la demande au Maroc, tout en s’imposant comme l’un des principaux opérateurs dans la zone MENA. Cette présence a offert à l’entreprise l’opportunité de mettre en lumière son rôle de catalyseur dans la transformation du paysage de la mobilité à travers l’Afrique et le Moyen-Orient.

À travers deux tables rondes d’envergure, inDrive a réaffirmé sa vocation d’innovation, son engagement en faveur de l’égalité, et son rayonnement international croissant.

La première discussion, intitulée « Digitaliser l’équation de l’égalité », a mis en lumière les inégalités structurelles qui persistent dans des domaines clés tels que l’autonomisation économique, l’éducation, la santé et l’emploi. Représentée par Egor Fedorov, Chief Impact Officer, inDrive a démontré comment la technologie peut devenir un levier d’inclusion : en proposant une plateforme où conducteurs et passagers négocient librement les tarifs, en favorisant un meilleur accès à la mobilité et en soutenant les communautés sous-desservies. Lors de son intervention, Egor Fedorov a souligné l’importance pour les entreprises de jouer un rôle actif dans l’autonomisation économique, précisant qu’inDrive agit concrètement en investissant dans la technologie dans les marchés émergents, en soutenant les femmes entrepreneures et en initiant des programmes éducatifs dans plusieurs régions du monde.

La seconde table ronde, intitulée « Au-delà du trajet – l’avenir de la mobilité », a réuni Ilya Gusakov, Senior Director pour les régions EMEA et LATAM. Il a partagé sa vision de l’évolution du secteur, marquée par une transformation numérique profonde. À travers son intervention, il a mis en avant la capacité d’inDrive à impulser un changement concret dans des régions comme l’Afrique du Nord et l’Amérique latine, en s’appuyant sur une approche centrée sur l’humain et adaptée aux spécificités locales. Il a également évoqué l’ambition stratégique de l’entreprise : faire d’inDrive une super-application de services équitables, capable de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs dans les marchés émergents.

Maksim Osipov, Regional Business Development Manager pour la région MENA & CEI, a déclaré : « En tant que plateforme de référence au Maroc et dans la région MENA, inDrive connaît une croissance rapide – non seulement en volume, mais aussi en impact. Notre ambition est de devenir une entreprise véritablement ancrée localement dans chaque marché où nous opérons, en concevant des solutions en phase avec les réalités de chaque communauté. GITEX Africa représente pour nous une occasion stratégique de dialoguer avec les leaders du secteur et d’initier des partenariats porteurs de croissance mutuelle. Être leader ne signifie pas uniquement occuper une position dominante : c’est incarner un engagement clair, fondé sur l’équité, la vision, et la volonté de transformer durablement la mobilité. »

Ces interventions ont permis à inDrive d’illustrer comment son modèle économique et ses valeurs participent à un changement tangible, fidèle à sa mission première : réinventer la mobilité et garantir des opportunités équitables aux conducteurs comme aux passagers, partout dans le monde.

Le modèle d’inDrive se distingue dans le secteur du transport à la demande par une approche résolument innovante : l’utilisateur peut négocier directement le prix de la course avec le conducteur, ce qui confère au service souplesse, transparence et accessibilité. Ce positionnement singulier a rencontré un fort écho dans les régions où les solutions de transport classiques peinent à placer l’usager au cœur du dispositif.