GITEX Africa : Nucleon Security et Maroc Data Center lancent une solution souveraine de cybersécurité

À l’occasion du salon GITEX Africa, Nucleon Security, spécialiste de la protection des endpoints, et Maroc Data Center (MDC), acteur clé du cloud souverain au Maroc, ont scellé un partenariat stratégique pour le lancement d’une offre conjointe de cybersécurité EDR/MDR souveraine.

Cette solution, entièrement hébergée au Maroc sur les infrastructures de MDC, vise à répondre aux enjeux croissants de cybersécurité, tout en garantissant souveraineté, confidentialité et conformité aux réglementations nationales.

Une réponse adaptée aux menaces actuelles

Dans un contexte de menaces cyber de plus en plus sophistiquées, cette nouvelle offre permettra aux institutions publiques, entreprises et infrastructures critiques de bénéficier :

– D’une technologie EDR de nouvelle génération intégrant l’intelligence artificielle comportementale et les principes du Zero Trust ;

– D’un hébergement local sécurisé, conforme aux normes marocaines ;

– D’un service managé MDR pour une détection proactive et une réponse rapide aux incidents.

Un partenariat scellé à GITEX Africa

La signature de ce partenariat s’est tenue dans le cadre du GITEX Africa, grand rendez-vous technologique du continent. Elle marque le début d’une collaboration ambitieuse visant à faire du Maroc une référence régionale en matière de cybersécurité souveraine.

Des dirigeants engagés

Anas Chanaa, co-fondateur de Nucleon Security, a déclaré : « Ce partenariat incarne notre engagement à fournir des solutions alignées avec les priorités stratégiques du Royaume. »

De son côté, Abderrahmane Mounir, PDG de Maroc Data Center, a affirmé : « Nous unissons nos forces pour proposer une solution de confiance, adaptée aux besoins des organisations marocaines, avec un hébergement local sécurisé. »