Santé : Dislog Group acquiert 100 % d’Eramedic de chez 3P Fund et Impulsia

Dislog Dispositifs Médicaux (DDM) filiale à 100% de Dislog Group a annoncé la signature d’un protocole définitif pour acquérir 100% du capital d’Eramedic, acteur majeur spécialisé dans l’ingénierie hospitalière, la distribution et la maintenance de dispositifs médicaux de haute technologie auprès des cédants 3P Fund et Impulsia.

Le groupe poursuit ainsi sa stratégie de croissance et de développement dans le secteur de la santé en intégrant Eramedic, à un nouveau pôle dispositif médical (DDM), filiale du Groupe.

Avec l’acquisition de Megaflex, Africare bientôt Afrobiomedic, Farmalac et Eramedic, Moncef Belkhayat a déclaré que : « Notre volonté est de devenir un One Stop Shop sur l’ensemble des aires thérapeutiques pour être leader des Dispositifs Médicaux au Maroc et offrir un service End to End».

A noter que le Président Directeur Général d’Eramedic, Karim Haj Riffi, restera aux commandes pour épauler DDM et pour aller chercher un nouveau palier de développement.

Cette opération est soumise à l’accord du conseil de la concurrence.

Dislog Dispositifs Médicaux a été conseillée sur le volet financier/M&A par la banque d’affaires Fintrust Capital (représentée par Moncef Benzakour) et par Maître Rachid Hilmi sur le volet juridique.

Les actionnaires d’Eramedic ont été conseillés sur volet financier/M&A par la banque d’investissement Majorelle Capital.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique », Dislog Group opère dans trois secteurs clés en forte croissance : l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène: détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels).

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Avec ses 150 marques, qu’elles soient propres ou partenaires, Dislog Group participe à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe gère un volume annuel total de 276 000 palettes en réception (usines et importations) et autant en expédition (vers les agences et clients finaux), représentant chacun 220 000 tonnes par an. Ainsi, le volume logistique annuel traité atteint désormais 552 000 palettes, soit l’équivalent de 440 000 tonnes par an.

Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

A propos de 3P Fund :

3P Fund est un fonds d’investissement public privé ayant pour vocation d’appuyer le développement de PME marocaines intervenant dans l’industrie et les services liés à l’industrie, ainsi que la distribution à valeur ajoutée. Son capital est détenu par l’Etat marocain et des investisseurs institutionnels majeurs marocains. 3P Fund a réalisé des investissements dans notamment les domaines des dispositifs médicaux, de la mécatronique, du traitement de l’eau, de l’usinage de précision, du traitement de l’air et de l’énergie.

La gestion de 3P Fund est assurée par Entreprises Partners, co-entreprise des sociétés de gestion Attijari Invest et Atlamed. Forte de l’expérience de ses sponsors et de l’équipe dédiée, Entreprises Partners accompagne le management des participations, pour mener à bien leur plan de développement et de création de valeur en vue de contribuer à la l’émergence d’entreprises marocaines leaders dans leur secteur d’activité.

À propos d’Eramedic :

Eramedic est une société marocaine fondée en 1976, pionnière de l’innovation et acteur historique du secteur des dispositifs médicaux au Maroc. Reconnue aujourd’hui comme un leader national, elle se distingue par sa forte croissance et son engagement constant envers l’excellence. Spécialisée dans l’ingénierie hospitalière, la distribution et la maintenance de dispositifs médicaux de haute technologie, Eramedic s’appuie sur un leadership visionnaire et une équipe disposant d’un savoir-faire unique, développée au fil de décennies d’expérience sur le terrain. L’entreprise représente plusieurs marques internationales de premier plan, telles que Medtronic, Karl Storz, Fujifilm, entre autres, consolidant ainsi sa position stratégique sur le marché marocain. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale et de développement durable, Eramedic a été la première entreprise au Maroc à obtenir le Label RSE délivré par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), témoignant de son sérieux et de sa vision à long terme.