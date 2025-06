Avon Cosmetics, la filiale marocaine du géant de la beauté, rachetée par Dislog Group

Dislog Group a annoncé la signature le 2 Juin 2025 d’un accord pour l’acquisition de 100% des parts sociales et droits de vote y afférent de la société Avon Beauty Products SARLU, filiale marocaine de la société de produits de beauté en vente directe Avon Cosmetics.

Cette opération s’inscrit, d’une part, dans la stratégie de développement du groupe Dislog, visant à renforcer son portefeuille de marques représentées en exclusivité sur le marché marocain, et consolide, d’autre part, la feuille de route stratégique de Avon Cosmetics, qui prévoit d’accélérer la disponibilité de ses produits aux consommateurs dans tous les canaux de distribution.

Dans ce contexte, Mehdi Bouamrani Senior Vice Président de Dislog Group a souligné : ‘’Cette opération vient encore une fois confirmer la confiance d’acteurs mondiaux de renom dans le potentiel de croissance du marché marocain, et surtout dans la capacité de Dislog Group à accompagner ces ambitions de croissance et à les accélérer. Nous avons accompagné Avon Maroc depuis Janvier 2024 en tant que partenaire de distribution et nous sommes aujourd’hui très honorés de confirmer notre position de partenaire stratégique dans le développement de cette belle marque.’’

Badr Nassili, Directeur Général Espagne et Afrique du Nord chez Avon Cosmetics, a de son côté déclaré : ‘’Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Dislog Group, en leur confiant aujourd’hui le développement exclusif sur le marché marocain de la présence de notre marque dans tous les canaux de distribution. Nous sommes confiants que ce partenariat pourra créer davantage de valeur partagée, en consolidant la distribution dans la vente directe à travers les représentantes Avon, mais surtout en rendant notre marque et nos produits accessible à plus de consommateurs marocains qui choisissent de faire leurs achats dans les différents canaux de distribution.’’

À la suite de cette transaction, Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, a ajouté : « Nous poursuivons le renforcement de notre pôle beauty, positionnant ainsi Dislog Group comme le leader marocain dans le développement de plus de 200 marques liées à l’économie de la vie, notamment dans les domaines de l’hygiène, de l’alimentation, de la santé et de la beauté. »

Dislog Group a été conseillé sur le volet M&A par Deloitte & Touche et par Maitre Rachid Hilmi sur le volet juridique. De son côté, Avon Cosmetics a été conseillé par Ernst&Young sur le volet M&A ainsi que par maitre Mohamed Oulkhouir du cabinet CWA sur le volet juridique.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique », Dislog Group opère dans trois secteurs clés en forte croissance : l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène : détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels).

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Avec ses 150 marques, qu’elles soient propres ou partenaires, Dislog Group participe à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe gère un volume annuel total de 276 000 palettes en réception (usines et importations) et autant en expédition (vers les agences et clients finaux), représentant chacun 220 000 tonnes par an. Ainsi, le volume logistique annuel traité atteint désormais 552 000 palettes, soit l’équivalent de 440 000 tonnes par an.

Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

A propos de Avon Cosmetics :

Fondée en 1886 à New York. Avon est une entreprise emblématique dans l’industrie mondiale des cosmétiques, des parfums et des produits de soin. Nous nous sommes distingués par notre modèle de vente directe, qui a permis à des millions de femmes d’accéder à une indépendance financière.

Nous invitons chacun à utiliser ce qui est en son pouvoir afin de rendre le monde meilleur pour tous. Nous sommes la marque de beauté qui aide fièrement les femmes du monde entier à réaliser leur potentiel. Des millions de représentantes indépendantes vendent les produits emblématiques d’Avon. Notre écosystème omnicanal unique permet aux consommateurs d’accéder à notre marque la et quand ils le souhaitent.

Nous utilisons nos capacités d’innovation de classe mondiale pour développer des produits de beauté de haute qualité et primés, garantissant que la meilleure beauté soit accessible et abordable pour tous.

Tous les produits d’Avon sont approuvés par le programme Leaping Bunny de Cruelty Free International.

Nous nous engageons pour le progrès des femmes : nous croyons en l’écoute des besoins des femmes, en la prise de parole sur les enjeux qui comptent et en la création d’un changement positif. À travers Avon et la Fondation Avon, nous avons fait don de plus de 1,1 milliards de dollars, en nous concentrant sur la lutte contre les violences basées sur le genre et le cancer du sein.

Avon fait partie du groupe Natura &Co.xx