Deux narcotrafiquants interpellés à Salé

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de police relevant du District provincial de sûreté de Salé ont interpellé, dans les premières heures de mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus dont l’un ayant des antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les deux mis en cause, âgés de 26 et 30 ans, ont été interpellés à Hay Inbiaat à Salé, poursuit la même source, précisant que l’opération de fouille a permis la saisie de 3.776 comprimés psychotropes de type « Rivotril », outre une somme d’argent soupçonnée d’être le butin du trafic de drogue et de psychotropes.

Les suspects ont été soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette affaire et d’élucider l’ensemble des actes criminels qui leur sont attribués.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sûreté pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes et préserver l’ordre public et la sécurité des citoyens.

S.L.