Réorganisation stratégique à la DGSN : 24 nouveaux cadres nommés

Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a procédé, dans l’après-midi de ce mercredi 6 août, à la validation d’une nouvelle liste comprenant la nomination de 24 nouveaux responsables à des postes de commandement, tant au niveau central que régional, dans les services de la Sûreté nationale.

Ces nouvelles nominations incluent la promotion de cadres sécuritaires expérimentés à des postes de premier niveau dans la hiérarchie policière décentralisée. Parmi eux, un nouveau vice-Wali de la sûreté à Béni Mellal, un adjoint au chef de la sûreté régionale de Taza, ainsi qu’un chef intérimaire de la sûreté provinciale de Khouribga.

Cette série de nominations a également veillé à promouvoir des cadres féminins à la tête de services centraux et déconcentrés de la Sûreté nationale. Ainsi, une cheffe a été désignée à la tête du service de gestion informatisée des commissariats de police (GESTARR), rattaché à la Direction de la sécurité publique, tandis qu’une autre a été nommée à la tête du service régional de l’action sociale à la sûreté régionale d’El Jadida.

Dans le cadre de la préparation aux grands événements sportifs, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, les dernières nominations ont aussi concerné des cadres spécialisés qui ont été placés à la tête des unités de sécurité sportive relevant des préfectures de police de Fès et de Tanger.

Outre ces nominations, les services de police de plusieurs villes — dont Ouarzazate, Marrakech, Guelmim, Fès, Tanger, Errachidia, Meknès, Kariat Ba Mohamed, Agadir, Salé et Casablanca — ont vu la désignation de nouveaux responsables à la tête de différents services relevant de la sécurité publique, de la police judiciaire, du renseignement général et de l’action sociale.

Ces nouvelles affectations s’inscrivent dans une dynamique de travail continue, visant à renforcer l’efficacité et le rendement des ressources humaines policières, à travers l’alternance dans les postes de responsabilité, et la mise en place d’une gestion de terrain confiée à des cadres hautement qualifiés, capables de mettre en œuvre les plans d’action destinés à renforcer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.