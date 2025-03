Qui est Abdelkader Amara, le nouveau président du CESE ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Abdelkader Amara, le Roi Mohammed VI a nommé, lundi, président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), est né le 28 janvier 1962 à Bouarfa.

Ancien ministre en charge de plusieurs secteurs, notamment du Commerce et de l’Industrie, de l’Energie, de l’Equipement et de l’Eau, Amara a occupé plusieurs postes de responsabilité en tant que député, notamment la présidence de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des Représentants dont il a été membre du bureau et premier vice-président, ainsi que membre du bureau de la Chambre des Représentants en tant qu’assesseur, puis premier vice-président.

Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au lycée Omar Ibn Abdelaziz à Oujda en 1979, il a regagné l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat où il a obtenu en 1986 un doctorat avant de rejoindre la France, trois années plus tard, pour perfectionner ses compétences. Ensuite, et durant une dizaine d’années, il a été conseiller scientifique auprès de l’Organisation mondiale des sciences, basée en Suède.

Il est également membre-fondateur de l’Association des parlementaires marocains contre la corruption et ancien membre de la Commission administrative du Syndicat national de l’enseignement supérieur.

Ayant occupé plusieurs postes ministériels importants, Amara est appelé, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, à promouvoir une plus grande articulation du travail du CESE avec les dossiers d’actualité gouvernementale et législative et à renforcer la vocation du CESE à être un espace participatif d’écoute et d’intermédiation sociale.

Amara devra également œuvrer à consolider le rôle du CESE en tant que relais d’intermédiation, tout en accordant une attention particulière aux chantiers de protection sociale, de la jeunesse, du dialogue social, et des inégalités territoriales.

S.L.