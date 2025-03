CESE : passation de pouvoirs entre Ahmed Reda Chami et Abdelkader Amara

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie de passation de pouvoirs entre MM. Ahmed Reda Chami et Abdelkader Amara, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé président du Conseil économique, Social et Environnemental (CESE), s’est déroulée, jeudi à Rabat, en présence des membres du Conseil et de son secrétaire général.

Dans une allocution, M. Chami a félicité son successeur pour la confiance royale, saluant par la même occasion l’engagement du Conseil pour réussir ses missions visant, entre autres, à explorer les différents choix de développement et à accompagner les politiques publiques dans les domaines économique, social et environnemental.

Il a également mis en avant la qualité des rapports produits par le Conseil basés sur la pertinence des avis, des propositions et des études élaborés à la faveur d’une méthodologie participative axée sur l’écoute, le dialogue et le rapprochement des points de vue des différentes composantes de la société.

M. Chami a relevé que le Conseil a fait preuve d’audace dans ses positions et d’ouverture sur les différentes institutions constitutionnelles et les espaces territoriaux en vue de renforcer les pratiques de démocratie participative pour la poursuite de la dynamique de développement.

Pour sa part, M. Amara a exprimé sa fierté de la confiance royale, laquelle est à la fois un honneur et une responsabilité nécessitant de redoubler d’efforts avec détermination et dévouement en vue de permettre au Conseil de poursuivre les missions qui lui sont dévolues et d’être à la hauteur des attentes et aspirations des partenaires institutionnels, des acteurs économiques, sociaux et environnementaux ainsi que de l’ensemble des citoyens.

Fort des réalisations, de l’expertise et des bonnes pratiques qu’il a accumulées depuis sa création, le Conseil est appelé à intensifier ses efforts, en application des Hautes Orientations royales, en vue d’insuffler une nouvelle dynamique à ses missions et de renforcer l’interaction avec les partenaires institutionnels, en particulier le gouvernement et le parlement, a souligné M. Amara.

Cette nouvelle dynamique permettra aussi d’accompagner les orientations stratégiques aux niveaux économique, social et environnemental et de contribuer au développement durable dans ses dimensions spatiales, a-t-il soutenu.