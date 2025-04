Gaspillage alimentaire au Maroc : voici les recommandations du CESE

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi à Rabat, la 169e session ordinaire de son Assemblée générale, sous la présidence de Abdelkader Amara, président du Conseil.

Au cours de cette session, le Conseil a adopté le projet d’avis relatif aux pertes et gaspillage alimentaires au Maroc, souligne le CESE dans un communiqué.

À travers cet avis, le Conseil analyse l’ampleur, les causes et les conséquences des pertes et gaspillage de denrées alimentaires, tout en proposant des recommandations visant à favoriser une transformation structurelle des modèles de production et des habitudes de consommation, indique la même source, notant que l’ambition est de mettre en place un système alimentaire plus durable, plus équitable et plus résilient.

Les travaux de l’Assemblée générale ont également porté sur la présentation et la discussion du projet du focus du rapport annuel du CESE au titre de l’année 2024.

Consacré à l’intégration socio-économique des personnes âgées, ce focus s’inscrit dans le contexte des défis liés à l’accélération du processus du vieillissement de la population marocaine, ce qui requiert la nécessité de renforcer les mécanismes de protection destinés à cette catégorie et de favoriser son intégration dans la vie sociale et économique, conclut le communiqué.