Le Maroc renforce ses infrastructures autoroutières

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux protocoles d’accord, dont le premier portant sur un programme d’investissement pour la réalisation des projets autoroutiers stratégiques et un deuxième protocole de financement pour l’expropriation du foncier de l’autoroute Rabat-Casablanca Continentale ont été signés, vendredi à Rabat, pour le renforcement des infrastructures autoroutières du Royaume.

Les deux protocoles ont été signés par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat, Abdellatif Zaghnoun, le directeur général d’ADM, Cherkaoui Eddeqaqi et le directeur général de la Caisse de dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir.

Le premier protocole d’accord est scellé entre l’État, représenté par le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat, et ADM, pour la période 2025-2032.

Portant sur un programme d’investissement de 12,5 milliards de dirhams (MMDH), cet accord porte sur la réalisation de l’autoroute Rabat-Casablanca Continentale, de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid et du projet de transformation des nœuds Ain Harrouda et Sidi Maarouf. Il s’agit de trois projets stratégiques qui visent l’amélioration de l’accessibilité au Grand Stade de Casablanca en préparation à l’accueil du Royaume de la coupe du monde 2030, la fluidification du trafic du corridor Rabat-Casablanca, et le renforcement de la connectivité de la région de Casablanca.

Afin de financer ce programme d’investissement, le protocole d’accord prévoit la mobilisation de 16 MMDH, selon une approche innovante et responsable qui permettra de préserver la pérennité d’ADM et limiter le recours au budget de l’état.

Le deuxième est un protocole de financement, signé entre ADM, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la CDG et la CDG Capitale pour la mobilisation d’un montant total de 1.2 MMDH pour l’indemnisation des propriétaires pour les besoins de l’expropriation du foncier de l’autoroute Rabat-Casablanca Continentale, un prérequis nécessaire au démarrage des travaux.

L’autoroute Rabat-Casablanca Continentale mobilisera un budget prévisionnel de 6,5 MMDH et concerne un linéaire de 60 km qui reliera directement l’autoroute de contournement de Rabat, à partir de la bifurcation de Ain Atiq, à l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de la bifurcation de Tit Mellil.

En parallèle au processus d’expropriation, ADM avance à grands pas sur la concrétisation des marchés travaux relatifs aux différents lots du projet.

Dans une déclaration à la presse, Baraka a indiqué que ces projets qui s’inscrivent dans la Vision Royale visant essentiellement à renforcer le schéma autoroutier national, œuvrent à améliorer la desserte du grand stade de Casablanca dans le cadre des préparatifs à la Coupe du Monde 2030, à décongestionner le trafic sur l’axe Rabat-Casablanca et à renforcer les réseaux de transport dans la région Casablanca-Settat.

Par la même occasion, Baraka a tenu à remercier l’ensemble les parties prenantes, y compris les départements gouvernementaux et partenaires financiers, pour leur engagement et leur coopération efficace ayant permis la concrétisation de ces accords et la garantie de la mise en œuvre de ces projets dans les meilleurs délais.

La concrétisation de ces protocoles d’accord illustre l’engagement de toutes les parties prenantes en faveur du développement des infrastructures autoroutières du Royaume, conformément aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI.

