Perroquets de Chefchaouen: du nouveau dans l’affaire

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a annoncé avoir récemment régularisé la situation des « perroquets de la place Outa El Hammam à Chefchaouen ».

Dans un communiqué publié mardi, l’ANEF indique que ses services ont procédé à la saisie de cinq perroquets appartenant à des espèces d’oiseaux classées dans les catégories de la loi 29.05 relative à la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages et au contrôle de leur commerce, expliquant que cette intervention a eu lieu en raison du manque d’autorisation de détention desdits oiseaux, édictée par les dispositions des articles 5 et 6 de ladite loi et à la suite de laquelle un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de l’intéressé.

Dans le cadre de l’approche de règlement à l’amiable adoptée par l’ANEF avec les contrevenants lorsque la loi le permet, et conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi n° 29.05, les services compétents de l’agence ont favorablement réagi à la demande de transaction formulée par l’intéressé concernant la détention sans autorisation de ces perroquets, note la même source, précisant que l’acceptation de cette requête sur la base du versement d’une amende forfaitaire de composition tel que prévu par ladite loi a mis fin à la poursuite judiciaire engagée à l’encontre de l’intéressé.

Conformément aux dispositions de la loi n° 29.05, notamment l’article 73, et après la présentation par l’intéressé de preuves justifiant la détention des perroquets en question avant l’entrée en vigueur de ladite loi, l’ANEF a délivré, conformément aux procédures réglementaires en vigueur, un permis de détention des perroquets en son bénéfice, après le marquage des perroquets par puces électroniques, indique le communiqué, ajoutant que l’Agence a pris en considération la nature des activités liées à la possession de ces oiseaux, qui visent à promouvoir le tourisme dans la ville de Chefchaouen.

Cette autorisation comprend plusieurs dispositions visant à assurer la conservation de ces oiseaux, notamment leur exposition exclusivement dans la ville de Chefchaouen, leur hébergement dans des installations garantissant leur bien-être et leur tranquillité, ainsi que leur suivi régulier par un vétérinaire spécialisé, interdisant également leur reproduction, leur vente ou leur utilisation par des tiers.

L’ANEF réaffirme sa détermination à poursuivre, en coordination avec les différents organismes de contrôle, ses efforts pour lutter contre les activités illégales qui présentent une menace pour les espèces de faune sauvage et leur survie dans leur milieu naturel, dans le cadre d’une approche globale combinant la sensibilisation et la répression afin de renforcer la culture de la préservation de la biodiversité.

S.L.