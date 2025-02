Alerte météo au Maroc: fortes pluies et chutes de neige, les villes concernées

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige et de fortes pluies parfois orageuses sont prévues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (15-30 cm) sont prévues, du samedi à 18h au dimanche à 18h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Azilal, Béni Mellal et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte (niveau de vigilance orange).

Aussi, des chutes de neige variant entre 05 et 10 centimètres seront enregistrées dans les provinces de Taroudant, El Haouz, Ifrane, Khénifra, Figuig et Boulemane.

De fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 25 et 35 millimètres, avec grêle locales et rafales sous orages concerneront, du samedi à 18h au dimanche à 9h, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Azilal, Khouribga, Fquih Ben Saleh, et Béni Mellal et variant entre 15 et 25 mm dans les provinces de Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Nouaceur, Khénifra et Mediouna.

En sus, de fortes rafales de vent localement fortes (70-85 km/h) sont attendues, dimanche de 6h à 18h, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim.

S.L.