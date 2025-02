Le Maroc invité d’honneur du festival du livre de Paris

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc sera l’invité d’honneur du Festival du livre de Paris, qui se tiendra au Grand Palais du 11 au 13 avril prochain, a annoncé, jeudi, la ministre française de la Culture, Rachida Dati lors d’une conférence de presse.

« Je suis très heureuse et très honorée de voir le Maroc participer cette année en tant que pays d’honneur du Festival du livre de Paris », a affirmé Mme Dati lors de cette conférence de presse en présence de l’ambassadeure de Sa Majesté Le Roi en France, Samira Sitail.

Elle a souligné que la France et le Maroc entretiennent des relations fortes consolidées par le Partenariat d’exception renforcé scellé à l’occasion de la dernière visite d’Etat au Maroc du président Emmanuel Macron à l’invitation de SM Le Roi Mohammed VI.

Après avoir rappelé que la France et le Maroc ont la francophonie en partage, Mme Dati a relevé que la culture occupe une place particulière dans ce partenariat, mettant en avant la richesse et la diversité de la production littéraire marocaine.

“C’est une fierté pour le Maroc d’être l’invité d’honneur de ce festival”, s’est félicitée pour sa part l’ambassadeure du Royaume à Paris. “C’est aussi une joie simple et essentielle, celle de voir la littérature marocaine reconnue dans ce qu’elle a de plus vivant : une voix plurielle, enracinée et ouverte”, a-t-elle affirmé.

Cette invitation d’honneur, a-t-elle indiqué, “est le signe d’un lien qui demeure et se renouvelle, témoignant de “la place singulière qu’occupe le Maroc dans l’espace littéraire francophone, mais aussi de l’amitié profonde qui unit nos deux pays”.

Rappelant que la langue française est, pour de nombreux écrivains marocains, un espace de création et de dialogue, Mme Sitail a souligné que la littérature marocaine d’expression française s’est affirmée comme une voix singulière, une littérature en mouvement, au confluent des mondes.

Elle a relevé que les écrivains marocains n’ont pas seulement conquis les cœurs, mais ils ont aussi marqué les plus grands prix littéraires français, notant que leur double ancrage, entre le Maroc et la France, imprègne leurs récits d’une intensité rare, apportant à la littérature francophone contemporaine des voix singulières, profondément enracinées tout en étant universelles.

L’ambassadeure du Maroc a indiqué dans ce contexte que “l’identité littéraire marocaine est une mosaïque vivante, une polyphonie où l’arabe, l’amazigh, le français, l’espagnol et l’anglais dialoguent et se répondent”, soulignant que ce dynamisme s’incarne dans un secteur éditorial en pleine expansion, qui ambitionne de faire du Maroc un hub éditorial africain.

Aujourd’hui, a-t-elle ajouté, cette effervescence se traduit aussi par la multiplication des festivals et des salons littéraires, tissant un réseau culturel foisonnant à travers le Maroc, rappelant qu’en 2026, Rabat sera la Capitale mondiale du livre – “une reconnaissance qui vient consacrer l’engagement du Maroc en faveur de la culture, de la lecture et de la transmission des savoirs”.

Le Maroc sera présent à ce grand moment de la culture française à travers un pavillon qui s’étend sur 330 m2 sous la coupole du Grand Palais au cœur de la Ville des Lumières, dédié aux rencontres et à la découverte d’une culture en mouvement.

Conçu comme « une invitation au voyage et à la découverte, à l’image du Maroc, carrefour culturel entre tradition et modernité », le pavillon marocain est inspiré par le thème de la mer, symbolisant « à la fois le riche patrimoine maritime du pays et son engagement vers un avenir durable et innovant ».

Le programme culturel de la séquence « Le Maroc invité d’honneur » du Festival prévoit différents moments forts, allant de la cérémonie d’ouverture, aux conférences et tables rondes, en passant par une exposition thématique où le Maroc s’aligne avec le thème général du Festival en proposant « un voyage à travers le temps pour découvrir comment les Marocains ont vu la mer, comment ils l’ont sentie, vécue et finalement aimée ».