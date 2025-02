Casablanca: les gardiens de voitures se défendent (VIDEO)

Plusieurs voix se sont élevées récemment afin de mettre fin à l’anarchie des gardiens de voitures qui harcèlent les automobilistes, surtout au niveau des zones où il est difficile de se garer.

Elles appellent en effet les responsables à intervenir pour lutter contre l’exploitation illégale de l’espace public et le harcèlement subi par les automobilistes. Selon eux, la loi interdit la location de la voie publique et la réclamation de prix exorbitants aux propriétaires de voitures pour se garer.

Au micro de Le Site info, plusieurs gardiens de voitures ont indiqué, à ce propos, que des milliers de personnes subviennent à leurs besoins et à ceux de leurs familles en exerçant ce métier. «Les gardiens disposant d’une autorisation d’exercice ne harcèlent pas les citoyens, contrairement à ceux qui exercent illégalement», s’est défendu « un gilet jaune ».

«Mon père gardait les voitures pendant des décennies et je lui ai emboité le pas. Nous exerçons légalement et nous approuvons le fait que les autorités organisent ce secteur et mettent fin à l’anarchie qui y règne», a-t-il précisé.

Rappelons que Hassan Nasrallah, adjoint au maire de Casablanca, a révélé de nouvelles informations concernant l’interdiction de délivrer des autorisations aux gardiens de voitures.

Dans une déclaration à Le Site info, Nasrallah a indiqué que Nabila Rmili, la maire de la métropole, avait auparavant adressé une note aux présidents d’arrondissements, leur demandant de ne pas renouveler les autorisations des «gilets jaunes» et de ne pas en accorder de nouvelles.

Il a ajouté qu’une autre initiative avait précédé cette mesure, consistant à déléguer aux présidents d’arrondissements l’octroi des autorisations pour les rues dont la largeur ne dépasse pas 20 mètres, tandis que celles concernant les rues de plus de 20 mètres restaient sous la compétence de la commune.

« La note de Nabila Rmili vise à mettre fin au chaos qui règne dans la gestion des parkings à Casablanca. Je ne parle pas des gardiens qui disposent de licences, mais de ceux qui n’ont pas d’autorisations et continuent d’arnaquer les automobilistes », explique Nasrallah.

H.M.