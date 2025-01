FIAT et Abarth révolutionnent le marché marocain avec des modèles hybrides et électriques innovants (VIDEO)

FIAT et Abarth introduisent des modèles révolutionnaires au Maroc, alliant performance, technologie et respect de l’environnement. La FIAT 600 Hybride et l’Abarth 500e Scorpionissima incarnent cette nouvelle ère automobile, chacun dans son domaine, avec des caractéristiques qui répondent aux besoins des conducteurs modernes.

FIAT 600 Hybride : Un SUV compact et écologique

La FIAT 600 Hybride, un SUV compact innovant, fait son entrée sur le marché marocain avec un moteur hybride combinant un moteur thermique de 136 chevaux et une batterie lithium-ion de 48 volts. Cette motorisation avancée permet une conduite fluide et dynamique, tout en optimisant la consommation de carburant et en réduisant les émissions de CO2 à seulement 109 g/km.

Le modèle est doté de technologies comme le système e-launch pour une conduite 100% électrique en ville et le e-creeping pour avancer en douceur dans les embouteillages.

Offrant un habitacle spacieux et pratique, la FIAT 600 Hybride propose une capacité de 385 litres de coffre, idéale pour les trajets urbains et familiaux. Trois finitions sont disponibles (Style, Confort, et La Prima) pour s’adapter aux besoins variés des conducteurs, avec un prix débutant à 253 900 DH. Un modèle hybride moderne, accessible et écologique, pensé pour le quotidien des Marocains.

Abarth 500e Scorpionissima : La sportivité électrifiée

De son côté, Abarth repousse les limites de la sportivité avec l’Abarth 500e Scorpionissima, une version 100% électrique. Avec un moteur de 155 chevaux et un couple de 235 Nm, cette sportive abat le 0 à 100 km/h en seulement 7 secondes, offrant des accélérations vives et une conduite exaltante. Son autonomie de 336 km en cycle urbain et la recharge rapide à 85 kW permettent de récupérer 80% de la batterie en seulement 35 minutes.

L’Abarth 500e Scorpionissima se distingue par son design radicalement sportif, avec des jantes alliage de 18 pouces, des sièges baquet sport en cuir-Alcantara et des projecteurs Full LED Infinity. À l’intérieur, des technologies avancées comme le système Uconnect™ avec écran tactile 10,25” et des fonctionnalités de sécurité telles que le freinage d’urgence autonome et le régulateur de vitesse adaptatif assurent une expérience de conduite à la fois immersive et sécurisée.

Disponible en édition limitée à partir de 450 000 DH, l’Abarth 500e Scorpionissima incarne l’alliance parfaite entre performance et électrification.

Que ce soit pour les conducteurs à la recherche d’un SUV compact, hybride et pratique comme la FIAT 600 Hybride, ou ceux passionnés par la sportivité et l’électrification avec l’Abarth 500e Scorpionissima, ces deux modèles représentent une nouvelle ère pour l’automobile au Maroc, combinant innovation, écologie et plaisir de conduite.