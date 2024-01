Lancement électrifiant : Fiat introduit les 600e La Prima et Topolino au Maroc (VIDEO)

Fidèle à sa mission de développer une mobilité durable, simple et accessible à tous, Fiat annonce le lancement au Maroc de ses nouveaux véhicules électriques Fiat 600e La Prima et Topolino, marquant ainsi sa volonté de devenir le leader du marché de la mobilité urbaine durable.

La présentation de la nouvelle Fiat 600e La Prima et de la Fiat Topolino, produite dans l’usine Stellantis de Kénitra, inaugure un nouveau chapitre dans l’histoire de Fiat au Maroc, riche de plus de 65 ans de succès et d’innovation.

Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc souligne l’importance de cet événement majeur pour le secteur automobile marocain, déclarant : « en cette ère de préoccupation croissante pour la durabilité et de prise de conscience de l’impact environnemental du transport, l’industrie automobile mondiale évolue rapidement vers des véhicules plus propres. L’électromobilité devient progressivement la norme, et les consommateurs recherchent des alternatives respectueuses de l’environnement. Fiat Maroc répond à ces attentes en lançant simultanément deux modèles de véhicules électriques compacts et élégants, et répondant aux besoins des citadins marocains soucieux de l’environnement ».

La nouvelle Fiat 600e La Prima représente la solution idéale pour les citadins et les amateurs d’activités de plein air ; elle est l’incarnation parfaite des valeurs de la marque, à savoir un style très italien et le respect de l’environnement. Elle est à la fois belle et fraîche. Elle possède des dimensions généreuses (4,17 m de long), une habitabilité permettant d’accueillir confortablement cinq personnes, le meilleur espace de rangement avant de sa catégorie. Elle dispose également d’une autonomie électrique de plus de 400 km en cycle mixte WLTP et de plus de 600 km en cycle urbain WLTP. Enfin elle offre des équipements de sécurité de dernière génération.

La Fiat Topolino incarne également la mobilité urbaine à l’italienne avec son design joyeux, 100 % électrique, et sa compacité à seulement 2,53 mètres de long, offrant une solution idéale pour une conduite électrique facile et accessible en ville. Elle se décline en deux versions : la Topolino « fermée » et la Topolino Dolcevita « ouverte », représentant le style Dolce Vita italien