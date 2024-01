ADCE Awards : Fiat remporte le grand prix grâce au projet « No Grey » (VIDEO)

Le jury de l’ADCE a décerné le Grand Prix 2023 au projet « No Grey » de FIAT pour la raison suivante : « Le projet ‘No Grey’ a réussi à transformer une idée marketing – plus de voitures grises – en un événement mémorable et spectaculaire.

Cette campagne de communication s’est répandue spontanément dans le monde entier et a réussi à transmettre l’une des principales valeurs de FIAT : l’italianité, tout en offrant à la marque une visibilité mondiale avec un budget média moindre par rapport à ses concurrents ».

S’exprimant à propos de cette consécration, Olivier François, PDG de FIAT et directeur marketing mondial de Stellantis, a déclaré : « je suis très honoré de recevoir ce prix prestigieux et je suis encore plus ravi car le projet ‘No Grey’ n’est pas un outil publicitaire, mais une manière de communiquer. Lorsque nous avons décidé de cesser de produire des voitures grises, nous savions que cela serait un choix à la fois significatif et audacieux, c’est pourquoi nous avons décidé d’exploiter ce choix au mieux. Les résultats obtenus dans le cadre cette communication prouvent plus que jamais que nous avons fait les choses correctement. C’est pour nous un nouvel encouragement que de continuer à travailler selon notre approche intitulée THE FIAT WAY ».

Le projet ‘No Grey’, développé en partenariat avec l’agence créative Leo Burnett et produit par Twister Film, a été lancé en juin dernier. Il met en lumière la décision stratégique de FIAT de cesser de produire des voitures grises.

Olivier François explique la stratégie et devient le protagoniste même du clip, dans lequel la 600e est marquée du slogan « ITALIE. LE PAYS DES COULEURS. FIAT. LA MARQUE DES COULEURS ». Ce projet frais et coloré qui a totalisé plus de 10 millions de vues sur YouTube, incarne plus que jamais l’esprit joyeux et pop qui caractérise la marque FIAT. De plus, l’écho du projet possède une aura internationale, avec une couverture médiatique dans pas moins de 4 continents différents : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie.

L’ADCE – Le Club des Directeurs Artistiques d’Europe a été créé en 1990 et depuis lors, il promeut la créativité européenne provenant de 22 clubs membres et d’une communauté de plus de 7 500 créatifs. Cette édition était la trente-deuxième du festival. Au total, pas moins de 43 prix Or, 88 prix Argent, 130 prix Bronze et 159 Shortlists ont été décernés. Parmi toutes ces œuvres, l’opération No Grey s’est imposée comme étant la meilleure, méritant le Grand Prix.