Fiat affiche de grandes ambitions avec les nouvelles Topolino et 600e

À l’occasion du 500e anniversaire de la marque FIAT, celle-ci célèbre le parcours réussi de la marque au cours des dernières années, en dressant un aperçu à la fois de son présent et de sa vision d’un avenir prometteur et passionnant. L’événement a également été l’occasion de présenter la famille élargie des modèles 500e : la nouvelle Fiat Topolino, la petite sœur de la 500, et la nouvelle Fiat 600e, la grande sœur.

Olivier François, PDG de FIAT et directeur marketing de Stellantis, a déclaré : « L’avenir de FIAT est sur la bonne voie. En deux ans, nous avons rendu FIAT plus rentable et plus mondiale que jamais. FIAT est devenue la marque numéro 1 de Stellantis en termes de volume et le leader sur trois marchés majeurs, l’Italie, le Brésil et la Turquie dans trois régions différentes. FIAT a un rôle clair : une attention particulière portée à la simplicité, à la pensée latérale, à la joie et à la pertinence sociale. Tout cela nous rend plus attrayants pour Stellantis et fait de nous une marque digne d’investissements majeurs. Grâce à Stellantis, nous disposons de plus de ressources, d’investissements et de synergies. Ainsi, FIAT est bel et bien de retour. Au cours des trois prochaines années, notre plan produit permettra à FIAT de retrouver sa place légitime : celle d’un leader, d’une référence, d’une marque aimée. Aujourd’hui, nous présentons les premiers fruits de cette nouvelle ère “propulsée par Stellantis” : la famille 500e s’agrandit avec une petite sœur, la Topolino, et une grande sœur, la nouvelle 600e. Et je suis également fier d’annoncer que FIAT a renouvelé son partenariat avec (RED), car nous pensons que la pertinence sociale implique de prendre soin de la planète et de ses habitants. »

Nouvelle Fiat Topolino : la mobilité urbaine à l’italienne

FIAT poursuit sa mission de développer une mobilité durable pour les villes où la conduite électrique devient facile et accessible à tous. Joyeuse, 100 % électrique, capable d’accéder et de se garer n’importe où et mesurant seulement 2,53 mètres de long, elle est plus agile qu’une voiture. Avec une autonomie de 75 km, une recharge facile avec une simple prise à domicile et une vitesse maximale de 45 km/h ce qui correspond parfaitement à la nouvelle tendance de limitation de vitesse à 30 km/h en ville, la Topolino est la solution idéale pour la mobilité urbaine. La simplicité est la clé : la gamme se compose de deux modèles : la Topolino « fermée » et la Topolino Dolcevita « ouverte », avec une couleur, un design de jantes et un intérieur commun, ainsi que des options de personnalisation excitantes.

La Topolino incarne parfaitement le nouveau style Dolce Vita et la pure beauté italienne, et pour sa présentation, FIAT a collaboré avec cinq entreprises emblématiques du Made in Italy : Armani, Damiani, Maserati, San Lorenzo Yachts et San Pellegrino. Voici le lien vers les campagnes.

Nouvelle Fiat 600e : la mise à niveau italienne

La nouvelle Fiat 600e tire le meilleur des mondes des citadines et des SUV de catégorie B pour offrir une expérience de conduite belle, joyeuse et soignée, marquant le retour de la marque sur le segment B. Elle est la solution idéale pour les amateurs de ville et incarne parfaitement les valeurs de style italien et de durabilité de la marque. Elle a une taille généreuse de 4,17 mètres de longueur, 5 portes, avec un espace confortable pour 5 personnes et 15 litres de rangement intérieur, le meilleur de sa catégorie, ainsi qu’un coffre d’une capacité de chargement de 360 litres. Les batteries lithium-ion d’une capacité de 54 kWh confèrent à la nouvelle 600e une autonomie de plus de 400 km (cycle combiné WLTP) et de plus de 600 km en cycle urbain.

La nouvelle Fiat 600e est disponible en 2 versions entièrement électriques différentes : la nouvelle Fiat 600e La Prima, qui représente la version entièrement améliorée de l’emblématique nouvelle 500e, et la nouvelle Fiat (600e) RED, la version la plus accessible de la nouvelle Fiat 600e et une étape supplémentaire de la collaboration lancée en 2021 avec (RED), l’organisation fondée en 2006 pour lutter contre le SIDA et garantir que les maladies évitables et curables le soient pour tous.

Dotée de fonctionnalités de sécurité et d’assistance de pointe, elle offre tous les avantages associés à la mobilité urbaine et extra-urbaine avec une conduite assistée de niveau 2.

La campagne de communication pour la nouvelle Fiat 600e comprend une publicité mettant en scène l’activiste environnemental de longue date et lauréat d’un Oscar, Leonardo DiCaprio. Sous le slogan « La mise à niveau italienne », la vidéo est une suite créative de la publicité à succès de la nouvelle 500 intitulée « The Driver », qui met en valeur tout ce que la nouvelle Fiat 600e a à offrir. Première aujourd’hui à Lingotto, la publicité se déroule en Italie. La nouvelle Fiat 600e est aussi sophistiquée, aussi écologique que la nouvelle 500, mais améliorée en termes de style, d’espace et d’autonomie. Elle est audacieuse, attrayante et incarne parfaitement La Dolce Vita.

La publicité est accompagnée de deux morceaux de musique : « Dolce Strada » de Nino Rota interprété par Katyna Ranieri et un deuxième morceau composé par Flavio Ibba et Daniele Sartori, interprété par Flavio Ibba et Daniele Sartori en collaboration avec le pianiste mondialement connu Alfredo Rodríguez, prodige de la scène musicale internationale. En 2006, Rodríguez a été sélectionné comme l’un des douze pianistes du monde entier pour se produire au Festival de Jazz de Montreux, où il a été remarqué comme l’un des meilleurs pianistes par Quincy Jones, qui lui a proposé de travailler ensemble, lançant ainsi sa brillante carrière.