Omra: les pèlerins marocains reçoivent le vaccin contre la méningite

Des dizaines de Marocains se sont rendus, ce jeudi, dans les centres de santé afin de recevoir le vaccin contre la méningite, désormais obligatoire pour accomplir la Omra.

En effet, à partir du 1er février prochain, les pèlerins devront obligatoirement recevoir le vaccin contre la méningite. Selon le propriétaire d’une agence de voyages opérant au Maroc et à l’étranger, les pèlerins doivent se faire vacciner au moins dix jours avant leur départ pour l’Arabie saoudite.

La même source souligne que les Marocains seront donc tenus de présenter un certificat de vaccination contre la méningite pour être autorisés à accomplir la Omra.

Rappelons que le ministère saoudien de la Santé a annoncé sur son site officiel que tous les adultes et les enfants âgés d’un an et plus, souhaitant faire la Omra, doivent fournir un certificat de vaccination valide attestant l’administration du vaccin contre la méningite.

H.M.