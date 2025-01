Qui est Aimee Cutrona, la nouvelle chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Rabat ?

Aimee Cutrona a pris ses fonctions ce dimanche 19 janvier en tant que chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Rabat, succédant à Puneet Talwar. Ce changement intervient alors que les États-Unis s’apprêtent à investir Donald Trump pour son second mandat.

Diplomate expérimentée, Cutrona a commencé sa carrière en 1999 à Addis-Abeba et a occupé des postes clés au Bahreïn, en Éthiopie, au Salvador, au Qatar et en Égypte, avant de rejoindre Rabat en 2022. Elle est diplômée de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies et du Smith College, et apporte une précieuse expertise dans le but de renforcer les relations stratégiques entre les États-Unis et le Maroc.

Ce changement de direction se déroule dans un contexte de soutien renouvelé des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, un engagement confirmé par Marco Rubio, futur secrétaire d’État, et le député Joe Wilson, président du caucus américano-marocain.

La nomination de Cutrona coïncide avec l’investiture de Donald Trump, qui a été marquée par des conditions météorologiques extrêmes, obligeant un déplacement exceptionnel de la cérémonie. Malgré la déception de certains partisans, l’équipe de Trump a organisé un rassemblement populaire et établi un record de collecte de fonds pour l’événement.