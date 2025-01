Transition énergétique : 30 milliards de dirhams seront investis d’ici 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Un investissement de près de 30 milliards de dirhams (MMDH) dans le réseau électrique national de transport a été alloué pour la période 2024-2030, « sans tenir compte du projet de liaison électrique haute tension supplémentaire de 3 GW entre le Sud et le Centre du Royaume », a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

En réponse à des questions orales à la Chambre des représentants sur « la stratégie de développement et de promotion des investissements dans les énergies propres », Mme Benali a souligné que pour la première fois, le secteur privé aura la possibilité d’investir dans ce réseau « en cas de nécessité ».

Divers projets dans le domaine des énergies renouvelables, d’une capacité de plus de 2.000 mégawatts, ont été autorisés au cours du mi-mandat gouvernemental actuel, a rappelé la ministre, évoquant l’approbation de nouveaux projets pour un investissement global de plus de 19 MMDH, outre la création de plus de 300 emplois directs et des milliers d’emplois indirects.

Et d’ajouter que des mesures stratégiques ont été prises pour réduire le coût de l’énergie, notamment l’amélioration de la gouvernance du secteur énergétique via la mise en place d’un cadre institutionnel pour accompagner les défis et les développements du secteur, comme en témoigne la réforme profonde de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) et l’élargissement de ses compétences pour inclure toutes les composantes des secteurs énergétiques, ainsi que l’accélération de la séparation comptable entre les activités de production, de transport et de distribution de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable et l’investissement dans les réseaux électriques.

Parmi ces mesures figure également l’accélération des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, avec une capacité électrique installée qui a atteint 5,4 Giga Watt (GW), a poursuivi la ministre, faisant observer que « les projets d’énergies renouvelables en cours d’exploitation ont contribué à couvrir près d’un cinquième de la demande en électricité à l’échelle nationale ».

Elle a ajouté qu’une capacité supplémentaire de plus de 9 GW a été programmée pour la période 2023-2027, avec un budget de près de 90 milliards de dirhams, relevant que le rythme des investissements dans les énergies renouvelables a plus que quadruplé annuellement et sera intensifié pour dépasser les objectifs fixés.

Par ailleurs, Mme Benali a fait savoir que son Département a réalisé des changements importants au cours du mandat gouvernemental actuel, notamment via l’accélération du rythme de travail, la simplification des procédures, la promotion des investissements, la création d’emplois, ainsi que la mise en place d’un cadre réglementaire et institutionnel adéquat et d’un programme intégré des infrastructures nécessaires, conformément aux Hautes Orientations Royales pour assurer une gestion efficiente de la transition énergétique.

A cet égard, une attention particulière a été portée à la réduction des délais de traitement pour la majorité des procédures et démarches, en plus de leur numérisation pour garantir davantage de transparence, a-t-elle expliqué, se félicitant que 42 décisions portant sur des projets d’investissement ont été prises dans un délai qui n’a pas excédé 30 jours, y compris pour les projets d’énergies renouvelables.