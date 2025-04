Leila Benali annonce un projet gazier stratégique à Nador

À l’occasion de la 16ᵉ édition de la Conférence de l’Énergie, qui se tient à Ouarzazate, la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, a annoncé ce mercredi 23 avril 2025, le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le développement d’infrastructures gazières nationales.

Ce projet structurant prévoit notamment l’installation d’un premier terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) au port de Nador West Med, ainsi que la mise en place d’un réseau de gazoducs.

Ces infrastructures permettront de connecter ce terminal au Gazoduc Maghreb-Europe, et d’alimenter en gaz les centrales électriques existantes et à venir de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), ainsi que les zones industrielles de Kénitra et Mohammedia.

À terme, ces tronçons seront intégrés aux futurs terminaux GNL prévus sur la façade atlantique, et reliés au Gazoduc Afrique-Atlantique en cours de développement via le port de Dakhla.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de développement du gaz naturel, identifié comme un levier clé du mix énergétique marocain de demain. Sa flexibilité permettra en effet de soutenir l’intégration massive des énergies renouvelables, notamment à travers des projets de production d’électricité en cycles ouverts ou combinés.

Le projet vise également à renforcer la souveraineté énergétique du Royaume, tout en réduisant les émissions de CO₂ du secteur électrique et l’empreinte carbone des activités industrielles. Un enjeu crucial à l’heure où les politiques internationales de taxation carbone se précisent.

L’AMI s’adresse aux opérateurs professionnels nationaux et internationaux, dans le cadre de la feuille de route pour des infrastructures gazières durables. Celle-ci fixe les étapes clés pour créer un marché du gaz naturel intégré et performant au Maroc.

Le document complet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt est consultable sur le site officiel du ministère : www.mem.gov.ma.