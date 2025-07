Le Maroc mobilisé pour la transition écologique en Afrique

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a affirmé, jeudi à Tanger, l’engagement indéfectible du Maroc à soutenir l’action africaine commune pour bâtir un avenir vert, résilient et prospère pour le continent.

« Je réitère l’engagement indéfectible du Maroc à soutenir l’action africaine commune et à s’impliquer activement dans la construction d’un avenir vert, solide et prospère pour le continent, de manière à répondre aux aspirations des peuples et à préserver les droits des générations actuelles et futures », a souligné Mme Benali dans une intervention vidéo à l’ouverture de la première édition du Forum régional de l’économie verte (RGEF), organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de l’Organisation mondiale de l’économie verte (WGEO).

Lors de cet événement, placé sous le thème « Renforcer les villes africaines, ouvrir la voie à la neutralité carbone », la ministre a rappelé que le Maroc, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, a fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique et un axe central de sa politique étrangère, fondée sur la solidarité agissante et l’intégration, afin de bâtir une Afrique résiliente, solidaire, intégrée et durable.

Dans ce cadre, Mme Benali a mis en avant plusieurs initiatives pionnières lancées par le Maroc en Afrique, notamment la création de trois commissions climatiques africaines lors de la COP22 à Marrakech, qui a marqué un tournant important dans le renforcement de l’action climatique continentale, ainsi que le lancement de l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, qui contribuera à renforcer la connectivité et l’intégration régionales, à travers le déploiement des infrastructures marocaines au service du développement commun en Afrique.

Elle a, par ailleurs, noté que ce forum constitue une opportunité précieuse pour aborder des thématiques majeures à même d’accompagner les pays africains dans leur transition vers la neutralité carbone et de développer des solutions innovantes et concrètes, afin de renforcer la dynamique de développement durable sur le continent africain.

Dans la même veine, la ministre a noté que « la transition vers une économie verte n’est plus un simple choix de développement, mais une nécessité impérieuse et stratégique pour faire face aux défis complexes auxquels est confronté le continent, en tête desquels figurent les changements climatiques, la vulnérabilité, l’épuisement des ressources naturelles, ainsi que les fluctuations géopolitiques, économiques et financières continues ».

Au niveau national, Mme Benali a affirmé qu’en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est engagé dans une voie ambitieuse et proactive, faisant de la durabilité un pilier essentiel des politiques publiques et un choix stratégique guidant le développement national.

Elle a mis en avant, à ce titre, l’adoption par le Royaume de la Stratégie nationale de développement durable, qui constitue un cadre de référence global visant à intégrer les principes de durabilité dans la planification sectorielle et territoriale et à en faire un élément central des politiques publiques, en vue d’instaurer une économie verte inclusive et résiliente à l’horizon 2035.

Cette stratégie, a-t-elle enchainé, est actuellement en cours d’actualisation, afin d’être en adéquation avec le Nouveau Modèle de développement (NMD) et l’esprit des accords internationaux, rappelant que le Maroc a adopté une stratégie énergétique ambitieuse et intégrée, articulée autour de trois axes principaux, à savoir le développement des énergies renouvelables, le renforcement de l’efficacité énergétique dans les différents secteurs, et la consolidation de l’intégration régionale.

La ministre a, dans ce cadre, précisé que les énergies renouvelables représentent aujourd’hui plus de 45% de la capacité électrique nationale installée, estimant que le Royaume est « sur la bonne voie » pour atteindre l’objectif de 52% avant 2030.

Elle a également évoqué l’élaboration de six plans sectoriels intégrés de décarbonation, l’actualisation de la Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), visant une réduction de 53% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2035, la préparation de la feuille de route nationale pour l’économie circulaire avant la fin de l’année en cours, ainsi que l’élaboration de plans climat territoriaux au niveau des régions, afin de proposer des solutions locales efficaces d’atténuation et d’adaptation.

Cet événement de deux jours, organisé avec le soutien du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), vise à accompagner les efforts du continent africain en matière de développement urbain durable et à faible empreinte carbone, à renforcer la coopération entre les différents acteurs à l’échelle locale, nationale et internationale, et à favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu’à promouvoir l’investissement dans les infrastructures vertes, les énergies renouvelables et la mobilité durable.

La cérémonie d’ouverture de ce forum s’est déroulée en présence notamment du président de la WGEO, du président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, de la coordinatrice résidente du système des Nations unies au Maroc, du secrétaire général de CGLU-Afrique, ainsi que de plusieurs responsables et experts du domaine.