Mohamed Choubi : «J’ai été écarté de l’écran à cause de mon état de santé» (VIDEO)

Mohamed Choubi s’est plaint d’avoir été écarté de l’écran à cause de ses problèmes de santé.

Dans une interview accordée à Ralia en marge du FIFM, l’acteur a indiqué que les réalisateurs ne font plus appel à lui depuis que son état de santé s’est détérioré. «A cause de ma maladie, j’ai été victime d’une campagne de diffamation. Certains prétendent que je suis désormais incapable de jouer ou de participer à des projets artistiques», a déploré Choubi.

L’artiste, qui a récemment subi une opération chirurgicale, a tenu, par ailleurs, à rassurer ses fans sur son état de santé. «Je me porte bien et mon état est stable. Mes proches prennent soin de moi. Côté professionnel, je suis encore capable de jouer dans des séries et dans des films. A bon entendeur», a-t-il assuré.

H.M.