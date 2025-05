Décès de Mohamed Choubi: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste feu Mohamed Choubi.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès de l’artiste Mohamed Choubi, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa grande famille artistique et à l’ensemble de ses amis, suite à la perte d’un acteur émérite qui a marqué la scène artistique par l’excellence de son interprétation au théâtre, à la télévision et au cinéma.

« Tout en partageant votre peine pour cette perte affligeante, Nous prions le Très-Haut, dans Son infinie miséricorde, d’accorder la meilleure des rétributions au regretté défunt en récompense de ses actions louables au service de son art et sa Patrie », souligne le Souverain, implorant le Tout-Puissant d’accorder patience et consolation à la famille du défunt.

