Mohamed Choubi inhumé à Rabat: ses confrères lui rendent hommage (VIDEO)

Mohamed Choubi a été inhumé ce vendredi au cimetière Chouhada, à Rabat, en présence de ses proches et de ses amis.

Au micro de Le Site info, de nombreux artistes ont tenu à rendre hommage au défunt, mettant l’accent sur son professionnalisme, son talent et son amour pour la patrie.

L’acteur marocain Mohamed Choubi s’est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à Rabat, à l’âge de 63 ans, après une longue lutte contre la maladie, a-t-on appris auprès du Syndicat marocain des professionnels de l’art dramatique.

Né à Marrakech en 1963, le défunt était l’un des comédiens marocains les plus présents sur la scène artistique nationale. Diplômé de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) à Rabat, il a campé divers rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Tout au long de sa carrière, feu Choubi a joué dans plusieurs pièces de théâtre dont « Son et Lumière » de Tayeb Saddiki, « Siège » de Moulay Lahcen Idrissi, « Kharboucha » de Lahbib Lasfer et « La Porte close » de Youssef Fadel. Il a également mis en scène des œuvres théâtrales telles que « Improvisation », « Hystérie », « La ville et la mer » et « Les lettres de la paume ».

Le défunt a aussi pris part à plusieurs séries et téléfilms, notamment « Mohamed El Hayani », « La Poudre du diable », « El Mejdoub », « Allam El Khayl », « Moul Lmlih » et « Hayna ».

Au cinéma, Mohamed Choubi a tenu des rôles marquants dans de nombreux films à succès dont « Malak », « Mort à vendre », « Mille mois », « Les Battements du destin », « La Route des femmes », « La Symphonie marocaine » et « L’Orchestre des aveugles ».

N.M.