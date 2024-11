Conseil de Casablanca: la liste des projets adoptés lors de la session de novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la commune de Casablanca, réuni jeudi en session extraordinaire au titre du mois de novembre, a adopté plusieurs projets visant à renforcer la dynamique de développement dans la métropole et à diversifier son offre touristique.

Lors de cette session présidée par Nabila Rmili, présidente du Conseil de la commune de Casablanca, les membres du conseil ont notamment adopté une convention de partenariat destinée à promouvoir le tourisme culturel dans les villes et les sites historiques de la région de Casablanca-Settat, ainsi qu’une autre avec le ministère de l’Intérieur, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la Wilaya de la région, le Conseil de la région, l’Etablissement de Coopération Intercommunale (ECI) « Al Baida », Casa Transports et Alsa Casablanca, pour l’acquisition de bus touristiques au profit de l’ECI.

Ils ont aussi approuvé l’amendement de la convention de partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication portant sur la coordination de l’organisation de manifestations culturelles ainsi que la réhabilitation du patrimoine architectural historique de Casablanca.

Le conseil a, par ailleurs, approuvé le projet de contrat de gestion déléguée du Parc Zoologique de Aïn Sbaâ, ainsi que la programmation d’une enveloppe budgétaire de 64.400.000 dirhams, récupérée par la commune de Casablanca dans le cadre de la convention de partenariat conclue avec la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) concernant le projet Casablanca Marina, pour financer le contrat de gestion déléguée du parc zoologique.

Ils ont également adopté deux projets de chartes régissant les panneaux de signalisation ainsi que le système d’immatriculation.

Dans son intervention, Mme Rmili a relevé que cette session est dominée par les projets en faveur de la promotion de la destination de Casablanca programmés dans le cadre de la nouvelle dynamique de développement que connaît la métropole.

Elle a assuré que les travaux pour la réalisation de projets sportifs, portant principalement sur la réhabilitation de nombreux stades casablancais, se poursuivent conformément à l’agenda fixé.

Sur toujours ce registre, le Conseil a approuvé le projet de convention par laquelle il délègue à la société de développement local « Casa Aménagement » la mission de construire un complexe culturel à Sidi Othmane, ainsi que le projet de convention avec la même société, portant sur le parachèvement des travaux du musée de mémoire sportive au complexe sportif Mohammed V.

Les membres du conseil ont également approuvé les autres points inscrits à l’ordre du jour de cette session extraordinaire.

S.L.