Agriculture : impact majeur d’Al Moutmir sur les agriculteurs marocains (VIDEO)

La plateforme « Al Moutmir », lancée par le Groupe OCP en 2018, poursuit son accompagnement et son soutien aux agriculteurs dans différentes régions du Maroc. Elle offre un ensemble de services basés sur des approches scientifiques avancées, incitant les bénéficiaires à adopter des pratiques agricoles rationnelles pour améliorer leur productivité dans un contexte marqué par de nombreux défis climatiques.

La province de Moulay Yacoub, dans la région de Fès-Meknès, figure parmi les zones où de nombreux agriculteurs spécialisés dans la culture de l’olivier bénéficient du soutien de cette initiative. Cette semaine, les experts et ingénieurs du programme se sont rendus à la commune de Sidi Daoud pour superviser les opérations de récolte dans l’une des plateformes d’application gérées par « Al Moutmir » depuis plusieurs années.

Lors de cette visite, le Site Info a rencontré Abderrahmane, responsable d’une plateforme d’application dans la commune mentionnée. Celle-ci est l’une des plateformes dédiées à la culture de l’olivier, bénéficiant depuis des années du suivi et du soutien des experts de l’initiative. Grâce à des méthodes scientifiques bien réfléchies, ces plateformes ont permis une augmentation significative de la production, selon les témoignages des agriculteurs.

Abderrahmane a confié au site que les agriculteurs travaillaient auparavant de manière désordonnée, jusqu’à ce que l’initiative « Al Moutmir » leur permette d’accéder à des analyses de sol gratuites, à un programme scientifique pour l’utilisation d’engrais adaptés, et à des formations. Ces efforts ont conduit à une augmentation de la productivité d’environ 30 %.

De son côté, Ayoub Lamâalem, ingénieur agronome et coordinateur régional de l’initiative dans la région de Fès-Meknès, a expliqué que « Al Moutmir » s’est fixé comme priorités depuis son lancement l’accompagnement des projets agricoles, le renforcement des compétences des agriculteurs, et la promotion de pratiques agricoles adaptées pour mieux faire face aux effets négatifs des changements climatiques sur la productivité.

Lors d’une présentation aux médias nationaux, l’ingénieur a précisé que l’initiative soutient les agriculteurs dans la culture de l’olivier et d’autres filières agricoles, contribuant ainsi à la création de millions d’emplois à travers le royaume. « Al Moutmir » réalise des expérimentations sur le terrain, propose des analyses de sol et transmet des connaissances techniques aux professionnels pour développer des méthodes agricoles modernes. L’objectif principal reste d’accompagner les agriculteurs et d’augmenter la productivité.

Ouazzani Touhami Abderrahmane, ingénieur agronome supervisant la plateforme de Sidi Daoud, a révélé que cette plateforme dédiée à l’olivier fait partie des plus de 970 plateformes créées cette année à l’échelle nationale pour cette filière.

L’ingénieur a ajouté que les plateformes d’application visent à instaurer des pratiques agricoles durables en comparant des méthodes modernes et rationnelles à des pratiques traditionnelles. Les experts accompagnent les agriculteurs tout au long du cycle agricole, notamment après la récolte, en assurant l’aération des arbres, en limitant l’alternance de production, et en maintenant la productivité des oliviers. Les agriculteurs bénéficient également d’analyses de sol qui permettent de choisir les engrais adaptés, notamment en azote, potassium et oligo-éléments, tout en traitant les maladies fongiques et les insectes nuisibles.

Ces méthodes rationnelles ont permis d’augmenter la productivité de 30 % par rapport aux exploitations traditionnelles et de sensibiliser les agriculteurs à l’importance de la fertilisation raisonnée et des analyses de sol. Les experts organisent des formations continues et des écoles champêtres pour améliorer la productivité, garantir la qualité, et promouvoir une agriculture résiliente et durable face aux défis climatiques.

Il convient de noter que l’initiative « Al Moutmir » encourage les agriculteurs à optimiser la fertilisation, à rationaliser l’utilisation de l’eau d’irrigation, à lutter contre les maladies agricoles, et à améliorer la productivité. Les plateformes d’application jouent un rôle clé dans le transfert de technologies et de processus scientifiques aux agriculteurs.