OCP Green Water : mise en service du pipeline Jorf-Khouribga (VIDEO)

La société OCP Green Water (OGW), filiale du Groupe OCP, a annoncé, lundi, la mise en service du pipeline reliant la station de dessalement de Jorf Lasfar au site minier de Khouribga, sur une distance de plus de 200 kilomètres.

Ce projet constitue une étape majeure pour OCP Green Water, en charge du développement, de la production et de la commercialisation des eaux de sources non conventionnelles, visant à atteindre la souveraineté hydrique, tout en contribuant à l’effort national de lutte contre le stress hydrique et couvrir les besoins de la ville de Khouribga en eau potable.

À cette occasion, le directeur général d’OCP Green Water, Ahmed Zniber, a déclaré à la MAP que ce projet de transfert d’eau dessalée relie la station de Jorf Lasfar au bassin de Khouribga, qui abrite la plus grande mine de phosphates au monde via un pipeline de 203 km permettant le transfert d’une capacité d’eau dessalée de 80 millions de m³ par an.

Ce projet vise à couvrir l’ensemble des besoins en eau conventionnelle du Groupe OCP sur le site minier de Khouribga, en plus de l’eau utilisée pour le transfert de la pulpe de phosphate par pipeline, a-t-il ajouté, précisant que le coût de ce projet structurant s’élève à 5 milliards de dirhams.

Il permettra d’atteindre l’autonomie pour les besoins industriels de la mine de Khouribga, tout en assurant l’approvisionnement de la ville en eau potable et en soutenant les projets agricoles de la région en eau d’irrigation, a relevé M. Zniber, notant qu’il devrait permettre d’économiser 80% des ressources en eau issues des barrages.

De son côté, la directrice du développement durable et de l’innovation et membre du Comité stratégique au sein du Groupe OCP, Hanane Mourchid, a affirmé que ce projet, réalisé dans le cadre du programme d’investissement vert du Groupe, s’inscrit dans la stratégie visant à approvisionner les installations industrielles et minières du Groupe OCP en eaux non conventionnelles.

La stratégie d’OCP avait pour objectif d’atteindre une autonomie totale en eau non conventionnelle d’ici 2027, a-t-elle rappelé, indiquant que cet objectif a été atteint avec deux ans d’avance.

Mme Mourchid a souligné que le pipeline d’eau dessalée symbolise l’aboutissement de ce processus, en acheminant l’eau dessalée depuis la côte atlantique jusqu’aux zones intérieures pour alimenter les installations d’OCP en eau non conventionnelle, tout en réservant une partie de cette ressource pour alimenter les populations locales en eau potable à l’avenir.

Au-delà de ses performances techniques et des efforts de R&D déployés, le projet a généré des retombées économiques et sociales notables. Sur le plan d’emploi, le chantier a mobilisé environ un million de jours-homme, soit l’équivalent de 1.300 emplois en moyenne par jour pendant deux ans, avec un taux de 85% de main-d’œuvre locale. En phase d’exploitation, 100 emplois permanents sont créés, contribuant à la dynamique socio-économique du territoire.

Créée en 2022, OCP Green Water (OGW) est la filiale du Groupe OCP dédiée au développement, à la production et à la commercialisation des eaux non conventionnelles au service de l’industrie, des villes et de l’agriculture. Elle incarne l’ambition du Groupe OCP d’atteindre et de pérenniser l’autonomie hydrique sur l’ensemble de ses sites industriels tout en contribuant activement à la souveraineté hydrique du Maroc.

Avec une capacité installée de 320 millions de m³ en 2025, OGW assure actuellement l’autonomie hydrique de toutes les opérations minières et industrielles du Groupe OCP, alimente en eau potable les villes de Safi, El Jadida et Casablanca Sud et est désormais en capacité de desservir la ville de Khouribga en eau potable.

La montée en puissance des capacités à 610 millions de m³ d’ici 2027 permettra de soutenir le développement des nouvelles installations minières et industrielles du Groupe ainsi que l’alimentation en eau potable d’autres villes du pays, notamment Marrakech.

Engagée en faveur du développement durable, OCP Green Water alimente l’ensemble de ses systèmes avec des énergies 100 % vertes. Elle développe une approche circulaire de l’eau, fondée sur un écosystème de recherche et d’innovation porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), INNOVX, JESA et des partenaires internationaux.