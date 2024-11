Inondations en Espagne : le Maroc apporte son soutien logistique et humanitaire (PHOTOS)

Suite aux inondations dévastatrices qui ont récemment frappé la région de Valence, en Espagne, le Maroc a rapidement mobilisé des ressources pour venir en aide aux populations sinistrées.

Ce geste de solidarité intervient dans un contexte de coopération régionale et de soutien mutuel entre les deux pays voisins, renforçant ainsi leurs relations bilatérales. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Valence ont causé des pertes humaines et des dommages matériels importants, entraînant une situation d’urgence nécessitant une réponse rapide.

En réponse à cette crise, le Maroc a envoyé des équipes de secours, du matériel de premiers soins, et des ressources logistiques pour soutenir les opérations de sauvetage sur place. Cette aide marocaine vise à renforcer les efforts espagnols pour évacuer les zones inondées, fournir des soins aux blessés et subvenir aux besoins des familles déplacées par la catastrophe. Les autorités marocaines ont également exprimé leur sympathie et leur solidarité envers l’Espagne, réitérant leur engagement à soutenir les victimes de cette tragédie.

« En coordination avec le gouvernement du Royaume du Maroc, nous avons facilité le transfert d’un appareil de 75 professionnels et de 25 véhicules d’extraction d’eau à destination de Valence pour effectuer différentes tâches d’assistance et de nettoyage dans les municipalités touchées par la DANA.

La solidarité dépasse les frontières, c’est pourquoi nous avons mis notre flotte à disposition pour transporter du matériel et des services d’urgence depuis les territoires dans lesquels nous opérons et ainsi accélérer l’arrivée d’une aide spécialisée et humanitaire dans les zones touchées », a écrit la compagnie Balearia sur sa page Linkedin.

Ce soutien du Maroc à l’Espagne en temps de crise illustre la profondeur des liens de solidarité entre les deux pays, qui collaborent régulièrement dans les domaines de la sécurité, de la gestion des crises humanitaires, et de la lutte contre les catastrophes naturelles. Par cette initiative, le Maroc souhaite apporter une aide concrète et fraternelle, contribuant aux efforts internationaux pour venir en aide aux communautés les plus durement touchées par les inondations.