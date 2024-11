L’ambassadeur de France, Christophe Lecourtier, en visite à Laâyoune et Dakhla

Christophe Lecourtier, l’ambassadeur de France au Maroc, effectue une visite à Laâyoune et Dakhla du 11 au 13 novembre.

D’après une note de l’ambassade de France à Rabat, l’ambassadeur est accompagné de plusieurs collaborateurs, en charge des enjeux culturels, éducatifs et économiques.

Ce déplacement, selon la même source, vise à aller à la rencontre des populations et des autorités locales «pour écouter et prendre la mesure des enjeux et des besoins de ces régions et identifier les pistes d’actions concrètes que la France pourra mettre en œuvre pour contribuer à leur développement économique et social, au bénéfice de leurs habitants».

L’ambassade annonce également que la Chambre Française de commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) organise, en parallèle, des journées économiques dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla Oued Ed-Dahab. Environ 50 chefs d’entreprises et décideurs économiques marocains et français y prendront part.

