Un nouvel hôpital offre ses portes à Meknès

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, a inauguré, mercredi à Meknès, l’Hôpital Privé Bab Mansour (HPBM), une nouvelle structure qui vient renforcer l’offre de soins au niveau de la capitale ismaélite.

Inauguré dans le cadre de la célébration de la glorieuse Marche Verte, cet hôpital qui a nécessité un investissement global de 200 millions de dirhams (MDH) dont 105 MDH pour l’équipement, a été construit sur une superficie totale de 9.000 m² sur un terrain de 2.425 m².

Il s’agit d' »un établissement médico-chirurgical de référence, dédié à offrir des soins de qualité dans un environnement moderne et sécurisé », indiquent les promoteurs de ce projet, qui a pour mission « de répondre aux besoins de santé de nos patients grâce à une prise en charge personnalisée et à l’utilisation des dernières avancées technologiques ».

L’établissement propose une large gamme de services médicaux et chirurgicaux dans plusieurs spécialités, dont la Chirurgie générale et viscérale, la Cardiologie interventionnelle, la Gynécologie et obstétrique, la Neurochirurgie, l’ORL, l’Ophtalmologie, la Pédiatrie, l’Urologie et l’Anesthésie-réanimation outre l’Hémodialyse.

Parmi les spécialités figurent également la Radiologie et radiologie interventionnelle, la Chimiothérapie, la Traumatologie – Orthopédie, la Kinésithérapie et la Gastroentérologie.

La capacité litière de cet établissement s’élève à 104 lits dont 57 pour l’hospitalisation, 18 pour l’hôpital du jour et 13 pour la réanimation et soin intensif polyvalent.

Il compte un personnel composé de 17 médecins et 100 agents de soins outre une trentaine d’agent administratifs et une vingtaine employés techniques.

Dans une déclaration à la presse, le directeur du HPBM, Akkaoui Moustapha, a indiqué que cette nouvelle structure apporte de nouvelles spécialités modernes et sensibles qui font défaut au niveau local, notamment l’unité de la Cardiologie interventionnelle qui vient renforcer l’offre en matière d’interventions cardiologiques pointues.

L’objectif de la création de cette structure est de répondre de manière adéquate aux besoins de la population de Meknès et ses environs en apportant une offre de soins de qualité, a-t-il fait savoir.

S.L.