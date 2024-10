Météo: pourquoi fait-il si froid au Maroc ?

Une vague de froid traverse le Maroc ces jours-ci, poussant les citoyens à s’interroger sur les causes de cette baisse de températures.

Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed, le responsable communication de la météorologie nationale, a assuré que ces averses et cette baisse de températures sont dues à la dépression atmosphérique qui touche actuellement le Maroc. «Ce phénomène provoque de fortes averses et des orages dans la région de Tanger, Loukkos, le Gharb, le Rif, Doukkala et le nord du Abda», explique Youaabed.

Des pluies sont d’ailleurs prévues dans les prochaines heures, a-t-il précisé, sur les plaines atlantiques entre Larache et El Jadida, le Rif, le Grand Atlas et Saiss. Et d’ajouter que le temps sera assez froid à froid avec de la gelée locale sur les régions de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux.

Rappelons que la Direction générale de la météorologie (DGM) avait annoncé, dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange », de fortes pluies parfois orageuses avec rafales de vent et grêle locale, des chutes de neige et un temps froid du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume.

D’autre part, un temps froid (Tmin: -03/03°C) était également annoncé du lundi au mercredi dans les provinces de Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Midelt, Tinghir, Ouarzazate, Boulemane et Ifrane.

H.M.